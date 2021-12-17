HSBC оштрафован на $85 млн за недостаточное противодействие отмыванию денег

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Британский регулятор оштрафовал HSBC Holdings Plc на 63,9 млн фунтов стерлингов ($85 млн). Об этом пишет The Wall Street Journal.

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании посчитало, что банк уделял недостаточно внимания мерам противодействия отмыванию денег в период с 2010 по 2018 гг.

"Системы мониторинга транзакций HSBC долгое время не были эффективными, несмотря на то, что несколько раз появлялись соответствующие сигналы", - заявил исполнительный директор в сфере правоприменения FCA Марк Стюарт.

"Такие недостатки являются неприемлемыми, и они подвергли банк и общество рискам, которых можно было избежать", - отметил он.

HSBC не оспаривал решение FCA, в связи с чем сумма штрафа была снижена на 30%. Его представитель заверил, что недостатки, выявленные в системах противодействия отмыванию денег банка, были устранены.

Акции HSBC теряют в цене 0,1% на торгах в Лондоне в пятницу. С начала этого года их стоимость выросла на 18%.