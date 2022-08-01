Банк HSBC нарастил квартальную прибыль на 62%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Британский банк HSBC Holdings Plc во втором квартале 2022 года нарастил чистую прибыль на 62% и объявил о возобновлении выплат квартальных дивидендов в 2023 году.

Чистая прибыль банка в апреле-июне составила $5,5 млрд по сравнению с $3,4 млрд, полученными за аналогичный период 2021 года. Аналитики, опрошенные самим банком, ожидали показатель на уровне $2,7 млрд.

Выручка HSBC увеличилась на 2%, до $12,8 млрд по сравнению с $12,6 млрд за аналогичный период годом ранее. Банк связывает рост показателей с повышением процентных ставок. Чистый процентный доход HSBC в минувшем квартале подскочил до $7,45 млрд с $6,58 млрд годом ранее.

Банк увеличил резервы на возможные потери по кредитам до $448 млн в сравнении с $284 млн годом ранее.

Подразделение HSBC в Гонконге, одном из ключевых рынков для банка, получило доналоговую прибыль в размере $1,5 млрд, что на 16% меньше прошлого года. Банк связывает падение показателя с временным закрытием некоторых отделений из-за вспышки заболеваемости COVID-19.

Банк увеличил размер полугодовых дивидендов до 9 центов на акцию с 7 центов на акцию и сообщил, что возобновит выплаты квартальных дивидендов в следующем году. Однако, HSBC отметил также, что первоначально объем квартальных дивидендов будет меньше 10 центов, выплачиваемых в допандемийном 2019 году.

"Мы понимаем важность дивидендов для наших акционеров. Мы нацелены на возобновление выплат в допандемийном объеме как можно скорее", - заявил главный исполнительный директор банка Ноэль Куинн.

С начала текущего года рыночная капитализация HSBC выросла на 14,5%, в то время как британский индекс FTSE 100 прибавил всего 0,5% за этот период.