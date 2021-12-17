ЦБ предложил отменить комиссии за переводы граждан между счетами в пределах 1,4 млн рублей

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Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Банк России рассматривает возможность отмены комиссий за переводы гражданами средств между счетами в разных банках в пределах 1,4 млн рублей. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Мы сейчас обсуждаем инициативу, чтобы в рамках, допустим, 1,4 млн рублей, застрахованной суммы, переводы с собственного счета на свой же счет в другом банке были без комиссии. И, на наш взгляд, это улучшит конкуренцию среди банков, а помимо всего прочего, усилит трансмиссию денежно-кредитной политики", - сообщила Набиуллина.

"Такие комиссии часто могут быть барьером для того, чтобы люди свободно распоряжались своими деньгами и выбирали те банки, где ставки по депозитам для них более привлекательные", - пояснила она.

В ноябре первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе пленарного заседания Госдумы заявила, что ЦБ рассматривает возможность не брать комиссию с клиента, если он переводит деньги самому себе в другой банк через Систему быстрых платежей (СБП).

"Мы хотим рассмотреть возможность невзимания комиссии через Систему быстрых платежей, если человек переводит сам себе в другой банк. Мы считаем, что, конечно, для человека это будет крайне удобно, потому что он будет свободно выбирать тот вклад и тот банк, куда он хочет перевести деньги, и без комиссии переводить в онлайне", - отмечала Скоробогатова.