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"Газпром" заказал на воскресенье менее 5% мощности газопровода "Ямал-Европа"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" выкупил транзитные мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на воскресенье в размере менее 5% от предложенных объемов: 4,7 млн куб. м в сутки при предложенных 89,1 млн куб. м, свидетельствуют данные платформы бронирования GSA Platform.

На субботу была заказана прокачка 5,2 млн куб. м.

Экономика"Газпром" заказал на субботу лишь 6% мощности газопровода "Ямал-Европа"Читать подробнее

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м газа в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, и он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System. Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах.

На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021 года "Газпром" забронировал мощности на годовом аукционе, далее делал две месячных брони (на октябрь и ноябрь 2021 года, выкупая 35% мощностей этой магистрали).

В декабре концерн не стал бронировать мощности газопровода на месячной основе и использовал его на основе ежедневного бронирования.

Как показали события этой недели, это усилило интригу в вопросе поставок импортного газа в Европу.

Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование, чтобы исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа. В итоге грузоотправители вольны бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.

Из экспортных газопроводов "Газпром" приоритетно загружает "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), полностью использует мощности по долгосрочному транзитному контракту через Украину (109 млн куб. м в сутки). Газопроводу "Ямал-Европа" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль.

Газпром Ямал-Европа

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