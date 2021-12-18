"Газпром" заказал на субботу лишь 6% мощности газопровода "Ямал-Европа"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" выкупил транзитные мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на субботу лишь в размере 6% от предложенных объемов: 5,2 млн куб. м в сутки при предложенных 89,1 млн куб. м, свидетельствуют данные платформы бронирования GSA Platform.

Вторые сутки подряд "Газпром" не заказывает мощности в ходе регулярной сессии бронирования вечером предыдущего дня, а делает это на дополнительной сессии - в ночь непосредственно перед началом новых газовых суток.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м газа в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, и он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System. Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах.

На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021 года "Газпром" забронировал мощности на годовом аукционе, далее делал две месячных брони (на октябрь и ноябрь 2021 года, выкупая 35% мощностей этой магистрали).

В декабре концерн не стал бронировать мощности газопровода на месячной основе и использовал его на основе ежедневного бронирования.

Как показали события этой недели, это усилило интригу в вопросе поставок импортного газа в Европу.