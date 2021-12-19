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Казахстанский "Каустик" и Башкирская содовая компания создали совместное предприятие

В рамках СП планируется реализовать проекты на сумму до $1 млрд

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Создано совместное предприятие (СП) между казахстанским АО "Каустик" и АО "Башкирская содовая компания", в рамках которого будут реализованы проекты общим объемом до $1 млрд на территории Казахстана и России, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

Соглашение о создании СП было подписано в субботу в рамках казахстанско-башкирского делового форума в Уфе, где с рабочим визитом находился глава правительства Казахстана Аскар Мамин.

"Будет обеспечено производство каустической соды, гипохлорита натрия, хлора, соляной кислоты, двуокиси титана и другой химической продукции. Более того, будет налажено единственное в СНГ производство оксихлорида циркония", - говорится в сообщении, распространенном по итогам форума.

Генеральное соглашение о сотрудничестве между АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) и АО "Каустик" (Павлодар) было подписано в августе 2021 года. Документ предполагал совместную работу предприятий в разработке технико-экономического обоснования проекта химического кластера.

Предполагалось, что при создании кластера казахстанский "Каустик" станет якорным предприятием, а БСК будет реализовать "потенциал инженерно-производственного центра" при строительстве инновационного предприятия по производству ПВХ для рынка Казахстана и Средней Азии, оксихлорида циркония, а также эпихлоргидрина, хлористого алюминия, хлористого аллила и ряда других продуктов.

При этом свои финансовые ресурсы БСК будет направлять, прежде всего, на развитие Башкирии и городе Березники, где находятся БСК и "Березниковский содовый завод". Для казахстанского кластера источником финансирования станет Евразийский банк развития, который поддерживает совместные проекты стран Евразийского экономического союза".

На территории Казахстана в мае 2017 года зарегистрирована дочерняя структура БСК - ТОО "Башкирская содовая компания - Казахстан".

Открытие завода АО "Каустик" состоялось в октябре 2011 года, инвестиции в его строительство составили более $108 млн. Проектная мощность - 30 тыс. тонн каустической соды, 6,6 тыс. тонн гипохлорита натрия, 26,4 тыс. тонн хлора и 45 тыс. тонн соляной кислоты в год.

До 2011 года основным источником поставок данной продукции на казахстанский рынок являлся импорт из России, Узбекистана и Китая. С выходом на рынок АО "Каустик" ситуация изменилась: выпускаемая заводом продукция поставляется как на казахстанский рынок (полностью замещая импорт), так и экспортируется в страны СНГ и дальнее зарубежье.

"Башкирская содовая компания" является лидером в РФ по выпуску кальцинированной соды (62% общероссийского объема), пищевой соды (72%), занимает 17% рынка по производству каустической соды, 26% - поливинилхлорида, является единственным производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного. Кроме того, предприятие выпускает кабельный пластикат, белые сажи, хлористый кальций, соляную кислоту, хлорпарафины, пленки ПВХ.

Россия Казахстан Башкирия Каустик БСК

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