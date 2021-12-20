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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Цена газа в Европе снова превысила $1700/тыс. кубометров в ожидании первых морозов

Уважаемые читатели! В первоначальную версию новости внесены изменения, касающиеся цены газа. Приносим свои извинения!

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник вернулась на уровень выше $1700 за тысячу кубометров на фоне сокращения прокачки по газопроводу "Ямал-Европа" и приближения нового похолодания.

Цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 148,87 евро за МВт/ч, то есть $1733 за тысячу кубометров.

В конце прошлой недели цена опускалась ниже $1600 на фоне повышения температуры воздуха и роста вклада возобновляемых источников в европейский энергобаланс: к концу недели на фоне оттепели он вырос до 20%, тогда как в начале недели падал ниже 10%.

С конца прошлой недели "Газпром" сократил и без того скромное бронирование газопровода "Ямал-Европа".

На этой неделе в Европе и России ожидается серьезное понижение температуры воздуха.

Европа Газпром Ямал-Европа

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