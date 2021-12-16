Синоптики предупредили россиян о скором резком похолодании

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Мягкая погода начала декабря (за первые 15 дней месяца в России было почти на 4 градуса теплее, чем год назад) скоро сменится сильным похолоданием.

Перемещение серии "ныряющих" циклонов с Норвежского моря в центр Европейской части РФ и далее в Поволжье и на Урал приведет к понижению температуры в большинстве районов с 18 по 25 декабря, сообщает в четверг Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

В ряде регионов прогнозируется установление аномально холодной погоды со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7 и более градусов.

Погодный фактор является главным для топливно-энергетической отрасли. Рост потребления газа в России может сократить возможности "Газпрома" по поставкам дополнительных объемов газа на рынок Европы.

На территории Северо-Западного федерального округа похолодание начнется 18-19 декабря с восточных районов с постепенным распространением на запад. В период с 19 по 22 декабря аномально холодная погода ожидается в Архангельской, Вологодской областях, Республике Коми и Ненецком автономном округе, с 21 декабря на востоке Ленинградской области. При этом температура будет понижаться в Архангельской, Вологодской областях, Коми и Ненецком автономном округе ночью до -35...-30 градусов, днем до -27...-22 градусов.

21-22 декабря на востоке Ленинградской области ночью ожидается до -22...-17 градусов, днем - до -18...-13 градусов, что ниже климатической нормы на 6-8 градусов. В том числе в Санкт-Петербурге с 20 декабря резко похолодает, и температура в период с 20 по 22 декабря в течение суток прогнозируется от -16 до -10 градусов.

На территории Центрального федерального округа с 21 по 25 декабря установится аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7-12 градусов. В ночные часы температура будет понижаться до -26...-21 градуса, на севере округа до -35...-30 градусов, днем преобладающая температура составит -21...-15 градусов.

Соответствующее штормовое предупреждение об аномально холодной погоде на территории Центрального федерального округа в период 21-25 декабря составлено 16 декабря 2021 года и распространено установленным порядком.

В Москве и области похолодание ожидается в период 20-22 декабря. 20 декабря температура резко понизится и в течение суток составит -14...-9 градусов, что на 4-6 градусов ниже климатических показателей. 21-22 декабря мороз усилится ночью до -22...-17 градусов, днем - до -18...-13 градусов, при этом среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 10-12 градусов. По предварительным расчетам такая морозная, аномально холодная погода сохранится в Москве и области до 25 декабря.

На севере, северо-западе Приволжского федерального округа и в Татарстане также ожидается понижение температуры. Здесь 21-22 декабря мороз усилится ночью до -29...-22 градусов, днем - до -24...-19 градусов. При этом среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 7-8 градусов, то есть погода аномально холодная.

21-22 декабря холодный воздух распространится на территорию Южного федерального округа. В Нижнем Поволжье и Ростовской области в эти дни температура понизится ночью до -20...-13 градусов, днем до -15...-11 градусов; на севере Краснодарского края ночью будет до -10...-5 градусов, днем - до -6...-1 градуса. В Крыму похолодает ночью до -8...-3, днем будет от -2 до +3. При похолодании среднесуточная температура ожидается ниже климатической нормы на 2-4 градуса.

22 декабря понижение температуры ожидается в Северо-Кавказском федеральном округе ночью до -11...-6, днем до -5...0 градусов, что в пределах климатической нормы.

По предварительным расчетам, холодная, местами аномально холодная погода в вышеуказанных регионах сохранится до 25 декабря.