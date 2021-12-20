Электронная площадка "Газпрома" на этой неделе по-прежнему не возобновляет продажи

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Электронная торговая платформа ООО "Газпром экспорт" с 20 по 24 декабря (как и в ходе шести предыдущих недель) не предлагает лотов на продажу, свидетельствует график ЭТП "дочки" "Газпрома".

Фактически на площадке продаж нет уже два месяца - последняя сделка там состоялась 13 октября.

Газовый рынок чутко реагирует на все технические детали присутствия российского газа в Европе: итоги аукционов бронирования транспортных мощностей, физический поток по газопроводам (хотя он чаще всего искажен действием виртуального реверса), а также активность на ЭТП "Газпром экспорта".