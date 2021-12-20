Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

АФК "Система" получила долю в проекте якутского золотодобытчика "Поиск Золото"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Структура ПАО АФК "Система" - ООО "Система Сибирь" - стала владельцем 33,34% компании "Флагман", работающей в сфере добычи руд и песков драгоценных металлов, свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

"Система Сибирь" зарегистрирована в мае 2021 года и является 100-процентной дочкой ООО "Система Телеком Активы". Компанию возглавляет Вадим Кулубеков, который с февраля является управляющим партнером АФК и курирует новые проекты корпорации в Сибирском регионе.

Что касается ООО "Флагман", то компания зарегистрирована в августе 2020 года. Основным видом деятельности значится добыча драгметаллов, однако лицензий на участки недр у нее пока нет.

Изначальным учредителем ООО является якутское АО "Поиск Золото", специализирующееся на добыче руд и песков драгметаллов (золота, серебра и металлов платиновой группы).

С апреля 2021 года владельцем 33,33% "Флагмана" также является АНО "Центр содействия развитию инновационных технологий" (Новосибирск), учрежденное Сибирским отделением РАН и фондом "Технопарк Академгородка".

В пресс-службе АФК "Система" от комментариев отказались.

"Поиск Золото" входит в топ-25 российских золотодобытчиков, владеет 2-3 десятками лицензий в Якутии на россыпное золото, а также на Интахское рудное поле, включающее месторождение Келлям. По оценке Союза золотопромышленников РФ, за 9 месяцев 2021 года компания произвела 1,3 тонны золота.

По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка АО в 2020 году составила 5,9 млрд рублей, чистая прибыль – 2,6 млрд рублей.

АФК Система Система Сибирь Флагман

Новости

ЦБ предложил ограничить сумму вклада для малообеспеченных планкой 100 тыс. руб.

"Роснано" погасило купон по облигациям без госгарантии на 110,6 млн рублей

Экономический форум в Давосе перенесли на лето из-за "омикрона"

Экономический форум в Давосе перенесли на лето из-за "омикрона"

ОПЕК+ обсудит возможное изменение условий сделки по добыче 4 января

ОПЕК+ обсудит возможное изменение условий сделки по добыче 4 января

"Человек-паук" по сборам за уикенд в Северной Америке показал третий результат в истории

"Человек-паук" по сборам за уикенд в Северной Америке показал третий результат в истории

"Газпром" не стал бронировать допмощность для транзита через Украину на январь

Энергетический кризис в Европе усиливается из-за надвигающихся холодов

Энергетический кризис в Европе усиливается из-за надвигающихся холодов

Минэкономразвития предложило три этапа расчета экспортной пошлины на зерно

Электронная площадка "Газпрома" на этой неделе по-прежнему не возобновляет продажи

Электронная площадка "Газпрома" на этой неделе по-прежнему не возобновляет продажи

В Москве свободна четверть площадей стрит-ритейла

В Москве свободна четверть площадей стрит-ритейла
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });