АФК "Система" получила долю в проекте якутского золотодобытчика "Поиск Золото"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Структура ПАО АФК "Система" - ООО "Система Сибирь" - стала владельцем 33,34% компании "Флагман", работающей в сфере добычи руд и песков драгоценных металлов, свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

"Система Сибирь" зарегистрирована в мае 2021 года и является 100-процентной дочкой ООО "Система Телеком Активы". Компанию возглавляет Вадим Кулубеков, который с февраля является управляющим партнером АФК и курирует новые проекты корпорации в Сибирском регионе.

Что касается ООО "Флагман", то компания зарегистрирована в августе 2020 года. Основным видом деятельности значится добыча драгметаллов, однако лицензий на участки недр у нее пока нет.

Изначальным учредителем ООО является якутское АО "Поиск Золото", специализирующееся на добыче руд и песков драгметаллов (золота, серебра и металлов платиновой группы).

С апреля 2021 года владельцем 33,33% "Флагмана" также является АНО "Центр содействия развитию инновационных технологий" (Новосибирск), учрежденное Сибирским отделением РАН и фондом "Технопарк Академгородка".

В пресс-службе АФК "Система" от комментариев отказались.

"Поиск Золото" входит в топ-25 российских золотодобытчиков, владеет 2-3 десятками лицензий в Якутии на россыпное золото, а также на Интахское рудное поле, включающее месторождение Келлям. По оценке Союза золотопромышленников РФ, за 9 месяцев 2021 года компания произвела 1,3 тонны золота.

По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка АО в 2020 году составила 5,9 млрд рублей, чистая прибыль – 2,6 млрд рублей.