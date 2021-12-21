Цены на нефть продолжают рост после падения накануне

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов во вторник после резкого снижения накануне.

Давление на рынок в понедельник оказали опасения по поводу спроса на топливо на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:56 по Москве составила $72,36 за баррель, что на $0,84 (1,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $69,61 за баррель, поднявшись на $1 (1,46%) по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии.

Оба контракта завершили прошлую сессию на минимуме с 3 декабря.

Главным негативным фактором для рынка нефти стали новые коронавирусные ограничения в Европе. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в субботу объявил о введении локдауна в стране в связи с очередной волной COVID-19, он продлится до 14 января. Между тем прибывающие из Великобритании в Германию лица с 20 декабря должны будут пройти двухнедельный карантин и сдать тест на коронавирус. Британский премьер Борис Джонсон также заявил о готовности ужесточить ограничительные меры в случае необходимости.

"Кажется все более вероятным, что Великобритания вновь введет ограничения после 26 декабря на фоне приближения количества заражений в день к рекордным пикам", - пишут аналитики JBC Energy.

"После пары сложных дней цены на нефть восстанавливаются, поскольку тревоги о COVID-19 уже в значительной степени заложены в котировки, - сказал старший аналитик OANDA Эдвард Мойя. - Краткосрочные потери экономики от закрытия границ все еще сложно оценить, и цены на нефть продолжат чутко реагировать на любые ужесточения ограничений".

Тем временем уровень соблюдения сделки о сокращении нефтедобычи странами ОПЕК+ в ноябре вырос до 117% с 116% в октябре, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Инвесторы также ждут данных об изменении запасов топлива в Соединенных Штатах. Американский институт нефти (API) обнародует свои данные вечером во вторник, официальный отчет министерства энергетики США будет опубликован в среду. Аналитики в среднем ожидают снижения запасов нефти по итогам прошлой недели, но прогнозируют увеличение резервов бензина и дистиллятов.