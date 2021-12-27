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"Северсталь" выплатила 25 млрд рублей экспортных пошлин в 2021 году

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - "Северсталь" оценила дополнительные расходы в 2021 году от введения экспортных пошлин на стальную продукцию в 25 млрд рублей, заявил телеканалу "Россия 24" бенефициар компании Алексей Мордашов.

"К тем же 25 млрд рублей дополнительного налога для "Северстали" приведет повышенный НДПИ и акциз на сталь (в 2022 году - ИФ)", - сказал он.

Летом 2021 года правительство запустило механизм изъятия части прибыли металлургов от благоприятной конъюнктуры в виде временных экспортных пошлины, которые действуют с 1 августа до конца года. После, с января 2022 года, на смену экспортным пошлинам придут повышенный НДПИ и акциз на сталь.

Президент Владимир Путин на съезде РСПП в середине декабря сказал бизнесу, что правительство в текущей конъюнктуре должно было "предпринять необходимые шаги и увеличить нагрузку на "нефтянку", на металлургию." По его словам, в правительстве понимают, что "должны по максимуму соблюдать стабильность условий фискальной нагрузки, будут из этого исходить, будут стремиться к тому, чтобы полностью исполнять взятые на себя обязательства".

Северсталь Алексей Мордашов

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