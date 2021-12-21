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Украина собрала рекордные 106,6 млн т зерновых, зернобобовых и масличных

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Украина в 2021 году собрала рекордный урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур в объеме 106,6 млн тонн, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко в фейсбуке.

"Мы завершаем сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур рекордом более чем в 106 млн тонн, превысив свой прогноз", - написал он.

В том числе зерновых и зернобобовых собрано 84 млн тонн, масличных культур – 22,6 млн тонн.

Министр не указывает, какому весу – бункерному или чистому – соответствуют эти показатели.

В минувшем году урожай зерновых и зернобобовых на Украине в бункерном весе составил 65,4 млн тонн, масличных – 18,5 млн тонн.

Украина

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