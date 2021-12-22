"ВТБ Лизинг" передал в лизинг "Солару" сухогруз Rostrum Asia

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - "ВТБ Лизинг" (лизинговая "дочка" ВТБ) сообщил, что передал группе компаний "Солар" в финансовый лизинг сухогруз Rostrum Asia класса Handysize.

"Это пятое судно, переданное лизинговой компанией морскому оператору. Балкер с неограниченным районом плавания построен на китайской верфи Jiangsu New Yangzi Shipbuilding и предназначен для перевозки насыпных и навалочных грузов", - говорится в сообщении.

В компании Rostrum Asia (дедвейт 40 тыс. тонн) назвали на данный момент самым экологически чистым судном в мире по выбросам в атмосферу среди судов дедвейтом до 50 тыс. тонн, отмечается в сообщении.

"ВТБ Лизинг" и "Солар" в июне на ПМЭФ -2021 договорились о стратегическом сотрудничестве, напомнила компания. релизе. В рамках пакетной сделки, "ВТБ Лизинг" поставил морскому оператору уже пять судов, предоставив финансирование на общую сумму порядка $100 млн.

Среди переданных судов - два новых балкера класса Handysize, одно новое судно класса Ultramax, а также два бывших в эксплуатации судна класса Panamax "Виктор Цой" (ранее именовался NS Yakutia) и "Егор Летов" (ранее именовался NS Energy). "Солар" будет использовать сухогрузы в логистическом бизнесе для перевозки любых навалочных грузов по всему миру.

Балкеры "Виктор Цой" и "Егор Летов" имеют ледовый класс 1B, позволяющий работать в ледовых условиях, а в период летней навигации и по маршруту Северного морского пути, отмечается в релизе. "Продолжая традиции российского судоходства и ориентируясь на принципы ESG, группа "Солар" приняла решение сохранить договор технического менеджмента с группой "Совкомфлот" (MOEX: FLOT), которая ранее владела и управляла обоими судами. Это решение позволило не только обеспечить высокие стандарты менеджмента, но и сохранить полностью российские экипажи, работавшие на теплоходах с момента постройки", - говорится в релизе.

На сайте "Солар" говорится, что компания основана в 1997 году, занимается организацией морских перевозок, фрахтованием и управлением флота. Основной сферой деятельности является перевозка навалочных грузов.