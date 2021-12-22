Доллар подешевел на 57,5 копейки

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Вечером в среду на "Московской бирже" курс рубля растет к доллару и евро на фоне спроса на рисковые активы и подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат декабря.

К 19:00 доллар подешевел на 57,5 копейки, до 73,73 рубля. Евро подешевел на 13,25 копейки, до 83,47 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 37,6 копейки - до 78,11 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает подрастать к доллару и евро на вечерних торгах на фоне общемирового спроса на рисковые активы и налогового периода декабря. Некоторому улучшению настроений участников мировых рынков способствовало заявление президента США Джо Байдена, призвавшего не поддаваться панике из-за появления новых штаммов коронавируса COVID-19.

""Омикрон" - серьезная проблема. Он может быть смертельной проблемой для тех, кто не вакцинирован", - сказал он в Белом доме во вторник. При этом Байден заявил, что паниковать из-за распространения штамма "омикрон" не стоит. "Хотя COVID-19 показал, что он серьезный противник, мы показали, что мы сильнее", - заявил президент США.

Байден сообщил также, что правительство закупит полмиллиарда дополнительных домашних тестов на коронавирус, а их доставка начнется в январе.

Экономика США в третьем квартале увеличилась на 2,3% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Ранее было объявлено о подъеме на 2,1%, аналитики в среднем не ожидали пересмотра показателя, сообщил Trading Economics.

Федеральная резервная система (ФРС) на прошлой неделе понизила прогноз роста ВВП США на 2021 год до 5,5% с ожидавшихся ранее 5,9%.

Участники торгов продолжают анализировать новости относительно геополитической обстановки вокруг России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока Вашингтон и Москва не согласовывали видеоконференцию президентов Владимира Путина и Джо Байдена, однако в России не исключают возможность такой конференции.

Он также прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее сказал, что новых встреч Путина и Байдена пока не планируется. Песков пояснил, что Блинкен говорил именно про личные встречи и не конкретизировал вопрос о проведении контактов в формате видеоконференции.

В Берлине заявляют о готовности к переговорам с Москвой в любых форматах относительно ситуации вокруг Украины с целью деэскалации ситуации, сказал представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт журналистам в среду. По его словам, представители правительства ФРГ "готовы к любой встрече", "предпочтительным остается "нормандский формат"".

Поддержку рублю оказали аукционы Минфина по размещению ОФЗ (серий 26238 и 26239 в объеме 20 млрд рублей каждый). Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года составила 88,8553% от номинала, что соответствует доходности 8,43% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 20 млрд рублей при спросе 24 млрд 898 млн рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в 1,2 раза.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года составила 90,8123% от номинала, что соответствует доходности 8,48% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 19 млрд 992 млн рублей при спросе 37 млрд 38 млн рублей и объеме предложения 20 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение почти в 1,9 раза.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, рубль в среду вечером укрепляется к доллару, который также снижается и к большей части валют развивающихся стран. "Есть и исключения, одним из которых является турецкая лира, что неудивительно на фоне волатильности, наблюдавшейся в этой валютной паре в течение последних нескольких дней. На рубль и другие российские активы продолжают влиять геополитические факторы. В среду глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что первый раунд переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности запланирован на начало 2022 года. После этого, также в январе, могут начаться переговоры по проекту соглашения между РФ и странами, входящими в блок НАТО. В четверг участники рынка будут следить в том числе за ежегодной пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина", - отмечает Беспалов.

"Для рубля важным фактором остается геополитическая ситуация, однако в последнее время рынок, по сути, не получает новой информации в данном направлении, поэтому на торгах наблюдается определенная стабильность, а рубль выглядит относительно уверенным, несмотря на сохранение геополитической напряженности. До конца года российская валюта может рассчитывать на поддержку таких факторов, как увеличение рублевых расходов населения в рамках предпраздничной потребительской активности и усиление интереса к рублевым вкладам под влиянием роста ставок. Так, накануне ЦБ опубликовал данные за ноябрь, согласно которым срочные валютные депозиты населения сократились за месяц на $2,6 млрд. Примерно на столько же (исходя из среднего биржевого курса в ноябре) физлица пополнили срочные депозиты в рублях (+189 млрд рублей)", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть стабилизировались в среду после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. При этом за предыдущие две сессии - пятницу и понедельник - Brent подешевела на 4,7%, WTI - на 5,7% из-за опасений, связанных с быстрым распространением нового штамма COVID-19 "омикрон", и его последствий для мирового спроса на нефть.

К 19:00 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,49% - до $74,34 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 0,65% - до $71,58 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,72 млн баррелей - до 423,57 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 650 тысяч баррелей и падения запасов дистиллятов на 250 тысяч баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) Банк России понизил официальный курс доллара на 23 декабря на 3,05 копейки, до 73,7901 рубля за доллар, и уменьшил курс евро на 16,72 копейки, до 83,1541 рубля за евро.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 10,82 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,7899 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 15,03 копейки и составил 73,7998 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 901,655 млн, из которых $815,7832 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 085,872 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 29,32 копейки, до 83,1417 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 14,4 копейки и составил 83,3254 рубля за евро. Объем торгов евро к этому моменту составил 947,634 млн евро, из которых 365,424 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 582,21 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов повысились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 8,33% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок подросла на 1 б.п. - до 8,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила также 1 б.п., повысившись до 9,01% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 6 б.п. - до 9,44% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 4 б.п. - до 9,56% годовых.