Нефть Brent подорожала до $75,5 за баррель

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть демонстрируют умеренный рост в четверг после подъема до максимумов за несколько недель днем ранее благодаря данным о существенном сокращении запасов этого топлива в США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 по московскому времени в четверг составляет $75,50 за баррель, что на $0,21 (0,28%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,31 (1,8%) - до $75,29 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,96 за баррель, контракт прибавил $0,20 (0,27%) по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии. К закрытию торгов накануне стоимость выросла на $1,64 (2,3%) и составила $72,76 за баррель.

Brent завершила предыдущие торги на рекордной отметке с 8 декабря, WTI - с 24 ноября.

Коммерческие резервы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,72 млн баррелей, показали накануне данные министерства энергетики страны, хотя опрошенные Bloomberg эксперты ожидали более скромного сокращения - 2,5 млн баррелей. Запасы сырья в Штатах снижаются четвертую неделю подряд. Тем временем резервы бензина выросли на 5,53 млн баррелей, дистиллятов - на 396 тыс. баррелей.

"Сокращение запасов нефти несколько нивелировалось значительным приростом резервов бензина, поскольку спрос существенно снизился после скачка на прошлой неделе. Дистилляты же показали лишь небольшой прирост, хотя спрос на них также понизился", - написал аналитик нефтяного рынка в Kpler Мэтт Смит.

Поддержку котировкам также оказывает новость о приостановке производства на нескольких месторождениях в Ливии, из-за чего страна потеряла более 300 тыс. б/с добычи, по данным государственной нефтяной компании NOC.