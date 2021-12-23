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В АСВ появится служба поддержки кредиторов и заемщиков

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров Агентства по страхованию вкладов одобрил создание в структуре госкорпорации службы поддержки кредиторов и заемщиков. Как сообщила пресс-служба АСВ, новое подразделение займется обновлением системы коммуникаций агентства с населением с акцентом на клиентоцентричных подходах.

"Сегодня государственные структуры все больше внедряют в свою деятельность принципы сервисного подхода при взаимодействии с населением, понимая важность усиления социальной составляющей в дальнейшем развитии организации. Неотъемлемой частью этого процесса является выстраивание современной службы поддержки и ведение открытого и доверительного диалога с гражданами", - отметил через пресс-службу гендиректор АСВ Юрий Исаев.

Появление службы поможет повысить эффективность работы с населением за счет оперативной реакции на обращения, поступающие через различные каналы, оказания консультационной поддержки и помощи заявителям, а также максимального содействия в разрешении проблем обратившихся, добавил он.

АСВ Юрий Исаев

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