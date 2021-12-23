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Миллер оценил газодобычу "Газпрома" в 2021 году как лучшую за 13 лет

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" в 2021 году добудет 515 млрд куб. м газа, что на 62,2 млрд куб. м больше, чем в 2020 году, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер на итоговом селекторном совещании.

Это лучший показатель за последние 13 лет", - сказал он.

Миллер добавил, что "объем поставок "Газпрома" на внутренний рынок вырос на 29,7 млрд куб. м - это очень серьезный вклад в социально-экономическое развитие страны". "Конечно же, самое важное для нас - это стабильная и надежная поставка газа нашим российским потребителям", - подчеркнул глава "Газпрома".

"Год 2021 как всегда оказался для нас годом рекордным. Новые рекорды в производстве, новые рекорды в поставках газа и новые рекорды в финансовых показателях. И мы с вами в этом году уверенно подтвердили, что мы являемся лидером мирового энергетического рынка", - заявил Миллер.

Газпром Алексей Миллер

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