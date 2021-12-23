Рынок акций РФ снизился вслед за нефтью в ожидании пресс-конференции Путина

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ утром в четверг просел по индексам при смешанной динамике цен blue chips на фоне подешевевшей нефти и выборочной фиксации прибыли игроками, ожидающими ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина (начнется в 12:00); внешние фондовые площадки сохраняют оптимистичный настрой.

К 11:10 индекс МосБиржи составил 3721,86 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1599,49 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,2%.

Доллар просел до 73,3 рубля (-0,44 рубля).

Подешевели расписки OZON (-2,2%), акции "Интер РАО" (-0,6%), "Яндекса" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), расписки TCS Group (-0,4%), бумаги "Газпрома" (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "РусГидро" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), ВТБ (-0,1%).

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил в четверг, что концерн в 2021 году добудет 515 млрд куб. м газа (+62,2 млрд куб. м к 2020г), что является лучшим показателем за последние 13 лет. Компания "Газпром нефть", по словам Миллера, в 2021г впервые в истории добудет более 100 млн т н.э., при этом будет достигнут стратегический целевой показатель.

Подорожали акции UC Rusal (+1,8%), Polymetal (+1,4%), ПАО "Полюс" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,3% "префы"), "Газпром нефти" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, большинство мировых рынков выросло на ослаблении страхов по поводу нового штамма COVID-19 "омикрон".

В акциях "Газпрома" сохраняется спрос за счет ряда положительных новостей. "Газпром" впервые не отверг возможности выплаты дивидендов чаще одного раза в год. Параллельно российские регуляторы ведут работу над упрощением процедуры выплаты промежуточных дивидендов, о чем сообщил зампред "Газпрома" Фамил Садыгов. Техническая картина в акциях концерна "бычья", поддержка находится на 340-341 руб., дополнительная - 334,5 рубля (район 20-дневной скользящей средней). "Газпром" показал силу, пробив за неделю последовательно два локальных нисходящих тренда, один из которых сейчас проходит на уровне 340 рублей. На индексе МосБиржи понижательный канал пока не пробит и проходит в районе 3800 пунктов.

В акциях "НОВАТЭКа" также хорошая техническая картина, компания первой из российских будет поставлять в промышленных объемах водород в Европу - подписано соглашение с немецкой Uniper. На графике акций "НОВАТЭКа" есть сопротивление 1750 рублей и поддержка 1669 рублей. Акции Сбербанка пока не показывают подобной уверенной динамики, зона сопротивление на графике бумаг проходит в районе 301-305 рублей, считает аналитик.

Если "нефтебыкам" в четверг удастся преодолеть сильное сопротивление на графике нефти Brent $76,3 за баррель, то рынок акций РФ получит дополнительный импульс для роста, полагает Верников.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев считает, что "рождественское ралли" на мировых рынках может оказать поддержку рынку акций РФ в условиях охлаждение напряженности инвесторов относительно влияния "омикрон"-штамма на экономику.

Четверг будет богат на значимые новости. В фокусе внимания инвесторов будут данные по расходам и доходам потребителей, базовый PCE, а также данные по заказам на товары длительного пользования в США за ноябрь. Индекс МосБиржи попытается закрепиться в диапазоне 3750-3800 пунктов благодаря сильному внешнему фону и высоких цен на нефть, считает аналитик.

По оценке главного аналитика компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, российские акции в четверг еще попробуют подрасти.

Акции "Газпрома" продолжают тащить вверх рекордные цены на газ в Европе. При этом негативные новости, такие как жалоба "Нафтогаза Украины" в Еврокомиссию с просьбой обязать "Газпром" увеличить продажи газа, не оказали никакого влияния на котировки.

При благоприятном внешнем фоне и снижении политических рисков, акции газовой монополии продолжат рост. Сейчас европейские газохранилища заполнены чуть более чем наполовину. Скорее всего, показатель будет снижаться в ходе отопительного сезона. Поэтому даже весной и как минимум в начале лета спрос на газ будет высоким. Ситуация может измениться только в том случае, если "Газпром" резко увеличит экспорт газа. Но судя по поведению компании, нарастить поставки газа она готова только по "Северному потоку 2".

В целом же в четверг увлекаться покупками не стоит, поскольку и американские индексы, и нефть близки к техническим сопротивлениям. Ликвидность мировых финансовых рынков упадет, и движения котировок могут быть сильнее, чем обычно, считает Антонов.

Индексы в США накануне выросли на 0,7-1,2% на фоне неплохих статданных, рост зафиксирован вторые торги подряд.

Минторг США повысил финальную оценку роста ВВП страны в III квартале до 2,3% с 2,1% в годовом выражении, тогда как аналитики не ожидали изменений. Во втором квартале текущего года американский ВВП увеличился на 6,7%.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в декабре вырос до 115,8 пункта, при прогнозах снижения до 110,8 пункта. В ноябре значение индекса составило 111,9 пункта.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" в США. В начале недели стало известно, что на штамм "омикрон" приходится 70% заболеваний COVID-19 в стране.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет в пределах 0,1%).

Рынки в последнее время реагируют на новости о распространении нового штамма коронавируса и данные относительно инфляции. Неопределенность в отношении ситуации с COVID-19 и влияния нового штамма "омикрон" на мировую экономику, вероятно, будет провоцировать дальнейшие колебания на фондовых рынках, пишет MarketWatch.

Власти Азии и Европы ужесточают ограничения в отношении путешествий или откладывают планы по смягчению уже введенных ограничительных мер.

Нефтяной рынок к открытию европейской сессии растерял утренний оптимизм, подогретый ранее статистикой Минэнерго США о запасах сырья и заявлениями из Китая о том, что правительство сможет обеспечить экономический рост в следующем году.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 по московскому времени в четверг составила $75,11 за баррель (-0,2% и +1,8% накануне), февральская цена WTI - $72,64 за баррель (-0,2% и +2,3% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 4,72 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,5 млн), запасы бензина выросли на 5,53 млн баррелей (ожидался рост на 0,65 млн), резервы дистиллятов увеличились на 396 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 0,25 млн).

Пекин намеревается поддерживать рост экономики в 2022 году, что включает увеличение государственных расходов, усиление помощи производителям и стабилизацию цепей поставок, заявил представитель государственного комитета КНР по развитию и реформе в интервью агентству Синьхуа. Страна является одним из крупнейших импортеров нефти, и экономический спад в ней может значительно повлиять на уровень глобального спроса.

Оптимизм на рынке обеспечивается и тем, что правительства некоторых стран отказываются вводить новые ограничения для борьбы с распространением штамма коронавируса "омикрон", что поддерживает спрос. Так, власти Великобритании приняли решение не ужесточать ограничения на время рождественских праздников, а в Австралии премьер-министр Скотт Моррисон исключил введение нового локдауна, но вместо этого призвал жителей делать бустерные дозы вакцины от COVID-19.

Кроме того, поддержку котировкам оказывает новость о приостановке производства на нескольких месторождениях в Ливии, из-за чего страна потеряла более 300 тыс. б/с добычи, по данным государственной нефтяной компании NOC.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+14,4% и +12,2% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+8,1%), ПАО "Южуралникель" (+6,7%), OR Group (+3,5%), "Распадской" (+2,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Ренессанс страхование" (-3,3%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-3,3%), "Мечела" (-3,1%).

Снизились после отсечки на бирже дивидендов акции "Детского мира" (-3%, до 123,94 рубля; дивиденды за 9 месяцев - 5,2 рубля на бумагу).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 составил 22,04 млрд рублей (из них 6,59 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,8 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 0,925 млрд рублей на акции "Норникеля").