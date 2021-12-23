Тиньков допустил рост капитализации TCS Group до $80 млрд в ближайшее время

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Капитализация TCS Group в ближайшее время может вырасти до $80 млрд, через 10 лет – до $1 трлн, считает основной акционер группы Олег Тиньков.

"Наша метафизика непонятна и непобедима, потому что у нас свобода и здравый смысл, а не холуйство и величие! У нас нет владельцев и хозяев, у нас есть акционеры. И именно поэтому Тинькофф банк (группа - прим. ИФ) будет стоить $1 трлн через 10 лет. Запомните эти слова! $80 млрд будет уже очень скоро, очень", - написал Тиньков на своей странице в Instagram.

Капитализация TCS Group, согласно данным Лондонской фондовой биржи, сейчас составляет 12,2 млрд фунтов стерлингов ($16,2 млрд).

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий после SPO 35,1%. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

Тинькофф банк по итогам третьего квартала 2021 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".