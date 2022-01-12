Швейцарский криптосервис Aximetria вошел в состав TCS Group

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Швейцарский криптовалютный сервис Aximetria вошел в состав TCS Group, следует из материалов сервиса и списка аффилированных лиц Тинькофф банка.

TCS Group получила долю в этой компании, ранее принадлежавшую венчурной компании Digital Horizon (одним из ее основателей является бывший зампред правления Газпромбанка Олег Ваксман), уточнил представитель "Тинькофф". При этом размер этой доли он не назвал.

Digital Horizon подтвердила факт продажи этой компании, отказавшись раскрывать подробности сделки.

"Aximetria будет развиваться в рамках международной экспансии Tinkoff Group с соблюдением всех требований юрисдикций международного присутствия. Детали сделки будут раскрыты в соответствии с принятыми стандартами раскрытия в годовой отчетности группы", - добавил представитель TCS.

Aximetria GmbH - швейцарский финансовый сервис, предоставляющий криптоуслуги (фокус на криптовалютах) для частных и корпоративных клиентов в Европе, Азии, Южной Америке и регионе СНГ. Компания имеет швейцарскую финансовую лицензию, ее деятельность строго соответствует международному AML-регулированию, отмечается на сайте сервиса. Головной офис компании находится в городе Цуг (Швейцария).

Aximetria основана в начале 2018 года выходцем из GPB Digital ("ГПБ Диджитал", сейчас "Диджитал Горизонт") Алексеем Ермаковым.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий после SPO 35,1%. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.