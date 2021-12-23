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Украина продлила на год действие ограничений в торговле с РФ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Украина продлила на 2022 год действие запрета на поставку в страну значительного перечня российских товаров, впервые введенного в конце 2015 года.

Соответствующее постановление правительство поддержало на заседании в четверг.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, торговые контрмеры Украины "являются ответом на введенное с 2016 года российское эмбарго для украинских товаров".

Согласно решению правительства Украины от 30 декабря 2015 года, со 2 января 2016 года в рамках ответных мер ко всем товарам происхождением из России применяются ставки ввозной пошлины, установленные Таможенным тарифом Украины. При этом действовавший ранее преференциальный режим в отношении РФ (свободная торговля) был отменен в связи с нарушением Российской Федерацией, по мнению украинской стороны, договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

Российское продовольственное эмбарго (против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции) действует для украинских товаров с 1 января 2016 года. В ответ правительство Украины утвердило торговые контрмеры и запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

Украина

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