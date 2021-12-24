Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,1% на фоне ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой blue chips с небольшим преобладанием снижающихся в цене бумаг, отыгрывая наметившееся ухудшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; индекс МосБиржи потерял в начале торгов чуть более 0,1%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3700,03 пункта (-0,12%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют смешанную динамику в пределах 0,6%.

Подешевели акции "Северстали" (-0,6%), "МТС" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Газпрома" (-0,4%), Сбербанка (-0,3%, "префы" снизились в цене также на 0,3%), "Татнефти" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), расписки TCS Group Holding (-0,2%) и OZON (-0,1%).

Подорожали акции ВТБ (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%, "префы" выросли в цене на 0,4%), "ММК" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), АФК "Система" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%), "Полюса" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%), "Русала" (+0,1%).

Доллар США вырос по итогам первой минуты торгов до 73,37 руб./$1 (+0,07 руб.).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое снижение российских акций в начале торгов 24 декабря связано, прежде всего, с наметившимся ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе с развернувшимися вниз в рамках коррекции ценами на нефть и газ. При этом эксперты "Интерфакс-ЦЭА" не исключают, что в ходе дальнейших торгов в пятницу давление продавцов на рынке может усилиться, хотя отсутствие на рынке многих иностранных инвесторов из-за приближающегося католического Рождества будет оказывать некоторое сдерживающее от более глубокого падения влияние.

Американские фондовые индексы выросли в четверг, при этом Standard & Poor's 500 достиг рекорда в 68-й раз в текущем году. Прошедшие торги стали последними на этой неделе в связи с приближением католического Рождества. За четыре рабочих дня значение S&P 500 увеличилось на 2,2%, Dow Jones Industrial Average - на 1,7%, Nasdaq Composite - на 2,8%. На следующей неделе торговля акциями возобновится, но, вероятнее всего, обороты будут оставаться низким в преддверии празднования Нового года. Хотя биржи США будут работать и 31 декабря, и 3 января, торги на многих других мировых рынках в эти дни проводиться не будут.

Мировые инвесторы остаются в позитивном настроении и ожидают, что новый штамм коронавирусной инфекции не окажет сильного влияния на глобальную экономику. Этому способствовала, в том числе, новость от фармацевтической компании AstraZeneca о том, что бустерная третья доза вакцины от коронавируса приводит к значительному росту уровня антител против штамма "омикрон".

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу утром демонстрируют уже смешанную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет всего 0,08%, гонконгский Hang Seng растет на 0,14%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,44%, в то время как китайский CSI 300 снижается на 0,32%.

В свою очередь цены на нефть после заметного скачка накануне в ходе утренних торгов 24 декабря демонстрируют отрицательную коррекцию. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $76,27 за баррель, что на 0,75% ниже цены на закрытие предыдущей сессии.