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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Brent подешевела до $76,32 за баррель

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Нефть марки Brent дешевеет в пятницу, торги по сорту WTI не проводятся, поскольку американские рынки закрыты в преддверии Рождества.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в пятницу составили $76,32 за баррель, что на $0,53 (0,69%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,56 (2,1%) - до $76,85 за баррель.

Фьючерсы на WTI накануне выросли в цене на $1,03 (1,4%) - до $73,79 за баррель. По итогам короткой недели стоимость этих контрактов увеличилась на 4,3%.

Поддержку нефтяному рынку оказывали сигналы о том, что новый штамм COVID-19 "омикрон" является менее опасным, чем предыдущие варианты коронавируса. Ряд исследований, опубликованных за последние дни, показал, что риск госпитализаций для зараженных "омикроном" существенно ниже по сравнению с предыдущими штаммами.

Кроме того, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило использование препаратов от коронавируса компаний Pfizer и Merсk.

"Цены на нефть стабилизировались на фоне потока положительных данных, касающихся борьбы с COVID-19", - отмечает главный аналитик Oanda Corp. Эдвард Мойя. "Кажется, все главные катализаторы, которые ждут нефтяной рынок в новом году, будут способствовать росту цен", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Brent WTI

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