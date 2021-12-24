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ЦБ выдал "Центральной торговой системе" первую лицензию торговой системы

Теперь организованные торги товарами могут проводить как биржи, так и компании с лицензией торговой системы

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что выдал первую лицензию торговой системы ООО "Центральная торговая система" ("ЦТС"). Лицензия позволит "ЦТС" осуществлять деятельность по проведению организованных торгов товарами.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания была создана в 2000 году. Основным акционером (75%) является Эльбрус Магдеев, по 12,5% принадлежит Михаилу Ефремову и Ирине Шиляевой. Компания проводит торги нефтью, газом, лесом, металлами и так далее.

Как отмечает ЦБ, появление торговых систем на товарном рынке упростит доступ покупателям и продавцам к современным технологиям продаж, даст возможность сформировать прозрачные принципы ценообразования, определить ключевых участников, не являющихся приоритетными для крупных организаторов торговли, а также создать прозрачную базу для срочного рынка.

"В настоящее время возникает все больше запросов на торговлю новыми товарными группами, в том числе мелкооптового сегмента рынка, прежде всего со стороны малого и среднего бизнеса. Торговые системы смогут стать альтернативной площадкой с упрощенным входом для поиска контрагентов и заключения сделок купли-продажи сырья и готовой продукции", - считает регулятор.

Таким образом, теперь организованные торги товарами могут проводить как биржи, ориентированные на стандартизацию биржевых сервисов для крупных игроков, так и организации, получившие лицензию торговой системы.

Чтобы избежать регуляторного арбитража и расширить круг участников, ЦБ планирует упростить правила деятельности торговых систем с учетом их масштаба и товарной специфики. Введение пропорционального регулирования снизит порог входа на рынок, а значит, создаст предпосылки для появления новых региональных площадок с логистической инфраструктурой и платформенных сервисов организованной торговли. Для этого предполагается задействовать механизм регулятивной "песочницы" ЦБ.

"Развитие торговых систем может оказать позитивное влияние и на финансовый рынок. В мировой практике они являются активными участниками рынка наряду с биржами. На их базе могут быть реализованы инновационные продукты и идеи", - считает Банк России.

ЦТС Банк России Эльбрус Магдеев

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