Банк России выдал "Центральной торговой системе" лицензию биржи

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Банк России 12 сентября решил выдать лицензию биржи "Центральной торговой системе" (ЦТС), говорится в материалах регулятора.

ЦТС в 2021 году получила лицензию торговой системы, позволяющую проводить организованные торги товарами.

"Получение лицензии биржи позволяет увеличить объем ликвидности на спотовом товарном рынке, привлекать новых участников торгов, отраслевое регулирование которых требует заключать сделки на биржевых торгах, расширить перечень доступных рынков и инструментов", - отмечается в сообщении биржи.

ЦТС стала седьмой организацией с лицензией биржи.