Поиск

Банк России выдал "Центральной торговой системе" лицензию биржи

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Банк России 12 сентября решил выдать лицензию биржи "Центральной торговой системе" (ЦТС), говорится в материалах регулятора.

ЦТС в 2021 году получила лицензию торговой системы, позволяющую проводить организованные торги товарами.

"Получение лицензии биржи позволяет увеличить объем ликвидности на спотовом товарном рынке, привлекать новых участников торгов, отраслевое регулирование которых требует заключать сделки на биржевых торгах, расширить перечень доступных рынков и инструментов", - отмечается в сообщении биржи.

ЦТС стала седьмой организацией с лицензией биржи.

Банк России ЦТС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк U.S. Bancorp объявил buyback на $5 млрд

Nokian Tyres планирует использовать резину из бересты в производстве шин

Nokian Tyres планирует использовать резину из бересты в производстве шин

Глава UniCredit не исключил возможности поглощения Commerzbank

Крупнейшие банки с 1 июля должны предоставить клиентам доступ к операциям с цифровыми рублями

Крупнейшие банки с 1 июля должны предоставить клиентам доступ к операциям с цифровыми рублями

Учет расходов на покупку "Корстона" стал предметом спора "Яндекса" с ФНС

Brent подорожала до $71,09 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });