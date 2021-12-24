Заочно мил не будешь – права миноритариев потерялись между реальным и виртуальным пространствами

Перипетии вокруг заочной формы годовых общих собраний акционеров и ее влиянии на качество корпоративного управления

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Ничего нет более постоянного, чем временное. Принимавшуюся в качестве экстраординарной на один год меру о допустимости проведения годовых собраний акционеров (ГОСА) в заочном формате могут продлить в третий раз. На этом настаивают крупные компании – несмотря на критику миноритариев. В ближайшее время законодатели решат, на чьей они стороне, продемонстрировав свое отношение к последней букве в модной нынче аббревиатуре ESG - governance в значении "качество корпоративного управления".

Не тема для дискуссий

Пандемия COVID-19 и последовавшие ограничения на массовые скопления людей видоизменили практику проведения годовых собраний акционеров. Закон "Об акционерных обществах" запрещает проводить их в заочной форме, а утвержденный ЦБ РФ Кодекс корпоративного управления (ККУ) вообще советует компаниям всегда проводить очные собрания. Но весной 2020 года действие запрета на заочные годовые собрания было приостановлено в качестве "антиковидной" меры.

Изначально она подавалась как исключительная и временная. "Это только на 2020 год сделано. Это вне системы, исключительно из-за этих событий, из-за коронавируса", - говорил в марте того года первый зампред Банка России Сергей Швецов. Но сразу после принятия закона о заочных ГОСА он допустил возможность его пролонгации. "Понятно, что в условиях кризиса мы не могли провести полноценную дискуссию со всеми интересантами в отношении данных инициатив. Но если мы увидим, что практики найдут поддержку у инвесторов и акционерных обществ, то почему бы не продлить данные нововведения и на следующие годы", - говорил он.

Первым из следующих оказался уже 2021-й. Но разрешение на заочные собрания было пролонгировано опять без обсуждений, скрытно: поправками ко второму чтению в законопроект о резидентах русских "офшоров" на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области.

Параллельно шел процесс узаконивания онлайн-собраний акционеров, которые могли бы совместить в себе плюсы очного и заочного форматов, но он до сих пор так и не доведен до конца. Летом 2021 года в Гражданском кодексе (ГК) РФ появились нормы о таких собраниях, которые названы заседаниями (статья 181.2), но в профильных законах об АО и ООО о таком варианте ГОСА упоминаний так и не появилось.

Принятие законопроекта Минэкономразвития на эту тему застопорилось из-за межведомственных споров о том, как проводить идентификацию участников онлайн-собраний и как подписывать электронные бюллетени. Минэкономразвития и Банк России готовы были разрешить компаниям самим выбирать подходящие способы, но могущественная ФСБ настаивает, что это нужно делать исключительно с помощью биометрических данных и усиленной квалифицированной электронной подписи (КЭП). Есть также внесенный в ноябре в Госдуму законопроект депутата Владислава Резника, который обходит конкретные механизмы идентификации, но он пока так и не рассмотрен даже в первом чтении.

Можно, но все равно нельзя

Статья 181.2 ГК РФ, упомянутая выше, разрешает акционерам участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, обеспечивающие достоверную идентификацию, в том числе для участия в обсуждении и голосования. Возможность "дистанта" и способы идентификации могут быть установлены законом, единогласным решением участников гражданско-правового сообщества или уставом юридического лица, гласит кодекс.

По мнению миноритарных акционеров крупных компаний, те уже и сейчас могут изменить свои уставы и проводить ГОСА онлайн. "Законодательство уже сейчас позволяет проводить дистанционные собрания, если это предусмотрено в уставе", - считает директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин. Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) тоже полагает, что для проведения собраний в дистанционном формате существуют как правовые основания, так и технические возможности.

Но эта точка зрения непопулярна среди крупных компаний и регистраторов, а Банк России высказывается крайне осторожно на этот счет. "Мы полагаем, что хотя проведение дистанционных собраний разрешено, однако отсутствие регулирования создает серьезный правовой вакуум и может повлечь проблемы в правоприменении и многочисленные споры", - заявили в пресс-службе регулятора в ответ на запрос "Интерфакса".

В свою очередь подавляющее большинство опрошенных "Интерфаксом" компаний сообщили, что без правки закона об АО онлайн-ГОСА невозможны. "На наш взгляд, компании не могут проводить годовые собрания в дистанционном режиме, опираясь исключительно на новые нормы ГК РФ", - сообщила пресс-служба ТМК. Аналогичная позиция у компаний "Северсталь", "Черкизово", "Газпром нефть" и ММК.

"На наш взгляд, нужно более подробное регулирование, чтобы не подвергать компании риску нарушения прав акционеров – очень важно соблюсти все нормы и процедуры, для этого они должны найти более подробное изложение в законе", - заявил директор департамента корпоративного управления "Московской биржи" Александр Каменский.

Причина – в существующих нормах закона об АО, объясняют регистраторы и эмитенты. Статьи 52 и 54 предъявляют к собранию, в которых наряду с очным есть и дистанционное участие, требование о наличии места проведения, куда акционеры и их представители могут явиться лично, если захотят, напоминает заместитель генерального директора регистратора "НРК - Р.О.С.Т." по правовым вопросам Денис Кириченко. "Как следствие, до внесения изменений в закон об АО перевести очные собрания акционеров полностью в онлайн-формат невозможно", - считает он. На текущий момент невозможна организация онлайн-собрания без определения места проведения, поэтому необходимо внесение соответствующих изменений в законы об АО и ООО, согласен гендиректор "ВТБ Регистратора" Константин Петров.

"По общему правилу, нормы законов об АО и ООО являются специальными по отношению к ГК РФ, поэтому, как правило, внесение изменений в эти законы требуется. Такой позиции придерживаются и суды", - обращает внимание руководитель направления "корпоративная практика/слияния и поглощения" юркомпании Bryan Cave Leighton Paisner Russia Анастасия Сперанская.

В группе "Черкизово" считают, что проведение дистанционных собраний до внесения изменений в специальные законы может создать риск нарушения прав акционеров или участников. "Пока нет соответствующих изменений в закон об АО, мы не можем переводить всех акционеров на дистанционное участие, поскольку право личного участия в собрании никто не отменял. Наши акционеры – люди совершенно разные, не все хорошо умеют пользоваться современными технологиями, для многих годовое собрание – это событие, возможность познакомиться с представителями компании, задать волнующие их вопросы, высказать пожелания на будущее", - сказали в пресс-службе компании. По словам ее представителя, если какое-либо общество намерено провести собрание в дистанционном формате до внесения изменений в закон, то ему желательно предварительно заручиться позицией регулятора по этому вопросу.

Удобно-дешево

Заочный формат для ГОСА был правом, а не обязанностью компаний на 2020-21 годы, но большинство из них, судя по всему, отдали предпочтение именно ему. При этом по итогам окончания сезона годовых собраний в текущем году о росте интереса компаний к "заочке" говорили все крупные регистраторы.

Число заочных собраний среди клиентов крупнейшего регистратора РФ – "НРК - Р.О.С.Т." – выросла с 61,5% в прошлом году до 67% в этом (всего было проведено 4,5 тыс. собраний), сообщили в нем "Интерфаксу". "Доля акционерных обществ-клиентов АО "Реестр", воспользовавшихся такой возможностью при проведении годового собрания с привлечением регистратора, в 2020 году составила 63%, в 2021-м – 67%", - сообщил гендиректор этого регистратора Юрий Тарановский. В "Новом регистраторе" говорят, что в 2021 году предпочтение заочной форме отдали около 70% клиентов, тогда как в 2020-м – около 65%. Порядка 75-85% клиентов регистратора "Статус", по его информации, поступили так же в 2021 году, хотя годом ранее заочный формат использовали порядка 70%.

Причина – в значительной экономии на организации заочного собрания. "Не нужно нести дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением очного собрания большого количества человек, которые в наше время, помимо классических расходов (аренда, кейтеринг и т.д.), увеличиваются за счет необходимости соблюдения санитарных норм", - говорит руководитель группы корпоративной практики юридической компании "Пепеляев Групп" Анатолий Машков.

"Нет необходимости арендовать помещение или готовить собственное к присутствию большого количества людей. Снимается вопрос соблюдения ограничений на максимальное количество посетителей в связи с пандемическими нормативами, не нужно организовывать вручение раздаточных материалов и фуршет для акционеров", - перечисляет аналогичные моменты и руководитель департамента обслуживания эмитентов "Нового регистратора" Станислав Тархов.

Порочная практика

Банк России в принципе не приветствует заочный формат взаимодействия компаний со своими акционерами. ККУ рекомендует при проведении общего собрания обеспечивать акционерам возможность задавать вопросы менеджменту и членам совета директоров, общаться друг с другом.

За "удобством" заочных собраний акционеров в 2020-2021 годах кроется ущемление прав миноритариев, уверены противники пролонгации "заочки". "Заочные голосования не являются собраниями в полном смысле слова. Акционеры не могут получить необходимую им для полноценной реализации их прав информацию о голосовании, задать вопрос или выразить свое мнение как по повестке дня, так и по общим вопросам деятельности компании", - писала в декабре 2021 года АПИ первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Именно поэтому, указывала ассоциация, заочные годовые собрания запрещены в большинстве юрисдикций, пользующихся популярностью у инвесторов. "Даже в 2020 году в таких юрисдикциях мало где было разрешено использовать заочное голосование, вместо этого более активно внедрялись технологии именно дистанционных собраний", - говорилось в письме.

По мнению АПИ, два года заочных годовых собраний уже негативно сказываются на корпоративном управлении в российских компаниях.

Негативно заочный формат может отражаться и на позициях российских компаний в различных международных ESG-рейтингах. Право акционеров на участие в деятельности общества, реализация этого права за счет участия в годовом общем собрании – базовый принцип, на котором строится корпоративное управление и культура, подчеркивала заместитель генерального директора ПАО "Интер РАО" Тамара Меребашвили в середине декабря на семинаре комитета Ассоциации профессиональных директоров по устойчивому развитию. Если в России в 2020-2021 годах проводились заочные собрания, то, по словам Меребашвили, "практически все государства, входящие в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития - ИФ), уже приняли изменения в части регулирования и зафиксировали право на проведение гибридных собраний, где можно участвовать и лично, и подключать акционеров с помощью интерактивных IT-систем". "Мы здесь отстаем", - указала она.

Вариативность формы

Впрочем, большинство опрошенных компаний и регистраторов не согласны с тезисом о негативном влиянии заочных собраний на связь со своими акционерами и ухудшении коммуникации. Один из факторов, работающих в противоположном направлении, – трансляции ГОСА в онлайн-режиме с возможностью задавать вопросы топ-менеджменту и голосовать электронно.

"Мосбиржа", "ВТБ Регистратор" и "Статус" сообщили, что за счет сервисов онлайн-голосования повысилась вовлеченность акционеров в этот процесс. По словам гендиректора "Статуса" Людмилы Мироновой, электронным голосованием стали широко пользоваться не только акционеры-юридические лица, но и физические.

"Качество корпоративного управления это (заочная форма - ИФ) не снижает, что подтверждается и кратным увеличением количества акционеров и их активностью при голосовании посредством электронных сервисов", - говорит представитель НЛМК.

"Заочные собрания с прямой трансляцией докладов и возможностью общения акционеров с руководителями компании не снижают качества корпоративного управления, а являются лучшей практикой с применением современных цифровых технологий, ведь в таком мероприятии может участвовать любое количество акционеров, и при этом снижаются издержки общества на проведение мероприятия", - говорит Меребашвили из "Интер РАО".

В пресс-службе "Газпром нефти" сообщили, что при проведении заочных годовых собраний компания не получала отрицательной обратной связи. "Для взаимодействия с акционерами работала "горячая линия", был выделен специальный адрес электронной почты, акционеры имели возможность электронного голосования с помощью двух сервисов (через личный кабинет акционера и e-voting НРД (Национальный расчетный депозитарий - ИФ)", - сообщили в пресс-службе.

Вакцина от нехватки общения

Коммуникация акционер-общество не сводится к вопросам и ответам на ГОСА, настаивают компании. Представитель "ЛУКОЙЛа" подчеркивает, что связь с акционерами "не ограничивается только проведением общих собраний акционеров, взаимодействие с акционерами и инвесторами осуществляется на постоянной основе в различных форматах". "Организованные онлайн-площадки инвестиционных компаний и брокеров предоставляют дополнительные возможности для взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия", - отмечают также в НК.

"Будет ошибкой считать, что, только придя лично на собрание, акционер может задать вопросы и получить ответы – как раз в ситуации очень большого количества участников на собрании высока вероятность, что не хватит времени ни на вопрос, ни на ответ", - говорит Каменский из "Мосбиржи".

На смену оффлайн-общению пришло виртуальное, и последнего стало заметно больше – компании все чаще вступают в диалог с инвесторами на различных интернет-площадках. "Биржа проводит предваряющее ГОСА онлайн-мероприятие – "День акционера Московской биржи", который позволяет выстроить двустороннюю коммуникацию с акционерами. Многое из этого опыта мы хотим почерпнуть для проведения ГОСА онлайн", - сообщил Каменский.

В пресс-службе "Северстали" тоже рассказывают об альтернативных инструментах коммуникации: "Дне инвестора", ежеквартальных "звонках" для инвесторов. "При этом мы все больше используем новые форматы для общения с существующими и потенциальными инвесторами. Это и вебинары на площадках брокеров, и блог в "Тинькофф Пульсе", где у нас более 10000 подписчиков", - сообщила компания.

"Чтобы не прерывать диалог (между инвесторами и менеджментом компании - ИФ) в условиях пандемии, мы предложили нашим акционерам альтернативные каналы коммуникаций, такие как онлайн-конференции, вебинары, площадки соцсетей. В связи с отсутствием очного общения эти каналы оказались весьма востребованы и эффективны", - говорит член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Представитель НЛМК также упоминает канал в Telegram, страницу в приложениях брокеров, публикации на инвестиционных форумах, онлайн-конференции. "Развитие альтернативных форматов позволяет наиболее полно удовлетворять потребности акционеров во взаимодействии с компанией. Группа "НЛМК" самостоятельно, а также с помощью инвестбанков провела большое количество звонков с розничным сегментом в 2020-2021 годы, что, в том числе, положительно отразилось на популярности акций компании среди частных инвесторов", - говорит он.

И совсем немногие эмитенты ответили "Интерфаксу", что, по их мнению, заочная форма ГОСА все же снижает качество корпруправления. "По нашему мнению, очный режим более эффективен, чем дистанционный", - сообщила пресс-служба ТМК, указав, впрочем, что "альтернативные форматы общения действительно помогают поддерживать диалог с инвесторами на фоне мер, которые объективно сократили возможности для прямых контактов".

"В целом практика проведения годовых общих собраний акционеров в заочной форме действительно несколько снижает качество корпоративного управления, но переход к такой форме – оправданная и необходимая мера в текущей эпидемиологической ситуации, в том числе с учетом ее временного характера", - ответили в ММК.

Петров из "ВТБ Регистратора" считает, что у очного формата есть несомненные плюсы. "На очных собраниях организовывались пункты обслуживания акционеров в целях приема документов для обновления анкетных данных, предоставления информации о выплаченных дивидендах и консультирования", - напомнил он.

Непредсказуемость ограничений

Подавляющее большинство опрошенных "Интерфаксом" компаний ответили, что поддерживают идею продлить на 2022 год возможность проводить ГОСА в заочной форме. Ранее письма с такой просьбой в Минэкономразвития направили Сбербанк и "Газпром".

В основном компании обосновывают свою позицию неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложностью предсказать ее развитие, и, как следствие, вероятность введения различных ограничений. Такого мнения придерживаются, например, в "Газпром нефти", "Северстали", ТМК, ММК, "Черкизово" и "ВТБ Регистраторе".

"По нашему мнению, проведение годовых собраний в заочной форме необходимо продлевать: во-первых, могут быть приняты решения об ограничениях, связанных с COVID-19, во-вторых, учетные институты рынка ценных бумаг готовы предоставлять электронные сервисы для дистанционного участия и голосования", - говорит Петров.

"Считаем это необходимым в связи с распространением коронавирусной инфекции и отсутствием понимания, когда ожидать улучшения и снятия ковид-ограничений", - сообщила пресс-служба "Северстали".

"В целом мы поддерживаем идею проведения дистанционных собраний. При этом принципиально, что для всех акционеров должны быть созданы равные условия, независимо от места учета акций, проживания и прочих параметров. Считаю, что на фоне пандемии ковида для защиты здоровья акционеров целесообразно сохранить возможность проведения ГОСА в заочном формате", - говорит Пьянов из ВТБ.

Вариантом с дистанционным собранием, если законодатели успеют скорректировать закон об АО, хотела бы воспользоваться "Мосбиржа". И только Абсолют-банк сообщил, что отдал бы предпочтение очной форме, но будет исходить из действующего законодательства.

Подавляющее большинство эмитентов сообщили, что решения о формате ГОСА еще нет. "При определении формата 2022 года будем ориентироваться на законодательные требования и эпидемиологическую ситуацию", - сообщили "Интерфаксу" в ПАО "М.Видео". Аналогичный подход у большинства опрошенных компаний.

Скорая развязка

В скором времени - сезон ГОСА не за горами - чиновникам и законодателям в очередной раз предстоит решить, допустимы ли собрания в заочной форме в 2022 году. Сейчас, в отличие от кризисной ситуации марта 2020 года, у регуляторов есть возможности и время (пока!) провести, как говорил Швецов, "полноценную дискуссию со всеми интересантами", тем более что наиболее активные уже обозначили свои диаметрально противоположные позиции в обращениях к Минэкономразвития и Банку России. Было бы желание!

Впрочем, есть сигналы, которые говорят о том, что обсуждения не будет. ЦБ сообщил, что готов поддержать продление возможности проведения ГОСА в заочном формате, если в законы об АО и ООО не будут внесены изменения в части правил проведения дистанционных собраний. "Проведение общих собраний акционеров и участников хозяйственных обществ в форме заочного голосования по любым вопросам повестки дня будут актуальны и в 2022 году. Мы поддерживаем предложения крупных эмитентов о продлении этой формы голосования", - заявил замминистра экономического развития Илья Торосов.