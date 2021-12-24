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Сербская "дочка" "Газпром нефти" увеличит долю в HIP-Petrohemija до 90%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Cербская NIS (совместный актив "Газпром нефти" и правительства Сербии), правительство Сербии и крупнейший производитель нефтехимической продукции в Сербии компания HIP-Petrohemija заключили соглашение о стратегическом партнерстве, сообщила "Газпром нефть".

В соответствии с документом NIS увеличит долю в капитале HIP-Petrohemija - с 20,86% до 90%. Решение принято по итогам тендера правительства Сербии по привлечению партнера для предприятия.

Соглашение предусматривает докапитализацию в размере 150 млн евро со стороны NIS и строительство высокотехнологичного комплекса по производству полипропилена мощностью 140 тыс. тонн. Запланированы модернизация основных производственных мощностей HIP-Petrohemija, реализация проектов по повышению энергоэффективности производства и внедрению экологических решений.

HIP-Petrohemija — крупнейший производитель нефтехимической продукции в Сербии. Общая мощность предприятия — более 600 тыс. тонн нефтехимической продукции в год.

Газпром нефть HIP-Petrohemija

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