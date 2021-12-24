"МКБ Капитал" внесет в капитал концерна "Россиум" 45 млрд рублей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - "МКБ Капитал", подконтрольный Роману Авдееву и совладельцу группы "Регион" Сергею Сударикову, внесет в капитал концерна "Россиум" 45 млрд рублей.

Как говорится в сообщении концерна, в частности, он получит 19,882 млрд рублей в качестве дополнительного вклада в уставный капитал, 25,118 млрд рублей будет учтена в бухучете (как сумма превышения стоимости дополнительного вклада "МКБ Капитала" в уставный капитал над номинальной стоимостью его доли).

В результате уставный капитал "Россиума" вырастет на 44% – с 44,895 млрд рублей до 64,777 млрд рублей.

Предполагается, что после этого доли в "Россиуме" распределятся следующим образом: "МКБ Капитал" будет принадлежать 93,14% концерна, Lunaray Investments Ltd Николая Каторжнова - 6,86%.

Последний раз "Россиум" увеличивал капитал в сентябре 2017 года, когда в состав участников вошла Lunaray Investments бывшего куратора инвестиционного блока группы "Открытие" Каторжнова. Тогда концерн привлек в капитал 26 млрд рублей, в том числе 20 млрд рублей деньгами. Часть привлекаемых средств концерн направил на покупку Otkritie Capital International Ltd (OCIL, инвестиционная "дочка" группы "Открытие", сейчас – Sova Capital).

"МКБ Капитал" тогда должен был внести в капитал "Россиума" денежные средства в размере 10 млрд рублей и ряд активов. Lunaray Investments также должна была оплатить свою долю в 9,9% денежными средствами в размере 10 млрд рублей. После сделки доля "МКБ Капитал" снизилась до 90,1%.

В марте 2021 года Sova Capital Ltd раскрыла информацию о планах выкупить у Lunaray Investments 20,8 млн акций номиналом 1 фунт стерлингов за $40 млн.

Концерн "Россиум" является контролирующим акционером Московского кредитного банка (МКБ).