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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен blue chips на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (Brent превысила $76 за баррель), сдерживающим для покупателей фактором остается геополитическая напряженность вокруг России; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3711,78 пункта (+0,24%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1%.

Доллар снизился до 73,57 руб./$1 (-0,08 руб.).

Выросли расписки HeadHunter (+2,3%), Fix Price (+0,9%), VK (ранее Mail.ru) (+0,8%), Globaltrans (+0,7%).

Просели акции ПАО "Полюс" (-0,1%), "префы" "Транснефти" (-0,1%).

Военно-технический ответ РФ в случае отказа США и НАТО рассматривать российские предложения в сфере безопасности может быть разным, соответствующие предложения подготовят военные эксперты, заявил в воскресенье в программе "Москва.Кремль.Путин" президент РФ Владимир Путин.

Таким образом он ответил на вопрос ведущего программы Павла Зарубина, каким может быть военно-технический ответ России, если США и НАТО "не услышат нас и на этот раз".

Вместе с тем Путин заявил, что Россия будет стремиться к достижению юридически обязывающего результата на этих переговорах, а не к их прекращению.

На прошлой неделе Россия выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах - Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов Организации североатлантического договора (НАТО).

После выдвижения Россией предложений по гарантиям безопасности Москве предстоит "очень нелегкий" диалог с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, нужно сконцентрироваться на переговорах, которые пройдут в январе, на них станет ясно, готовы ли американцы давать субстантивный ответ, или они будут предпочитать затягивать процесс. Затягивание "абсолютно не устроит российскую сторону", отметил он.

Индексы в США в минувший четверг (в пятницу биржи не работали) выросли на 0,6-0,9%, при этом S&P 500 (+0,6%) достиг рекорда в 68-й раз в текущем году. На текущей неделе биржи США будут работать 31 декабря. В Азии в понедельник динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite растет на 0,2%, биржи Гонконга и Австралии закрыты), слабо растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,1%). Нефтяной рынок утром в понедельник продолжает попытки роста.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК в понедельник выросла до $76,45 за баррель (+0,4% и -0,9% в пятницу), фьючерс на WTI стоит $73,23 за баррель (-0,7% к уровню четверга, в пятницу торги не проводились).

Поддержку нефтяному рынку оказывают сигналы о том, что новый штамм COVID-19 "омикрон" является менее опасным, чем предыдущие варианты коронавируса. Ряд исследований, опубликованных за последние дни, показал, что риск госпитализаций для зараженных "омикроном" существенно ниже по сравнению с предыдущими штаммами.

Мосбиржа

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