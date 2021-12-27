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Сделка с "Магнитом" обеспечила ВТБ львиную долю прибыли в ноябре

Сделка с "Магнитом" обеспечила ВТБ львиную долю прибыли в ноябре
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ в ноябре получил 28,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, из них 26,8 млрд рублей пришлось на доходы от продажи акций "Магнита", заявил журналистам финдиректор ВТБ Дмитрий Пьянов.

В целом за 11 месяцев 2021 года банк заработал рекордные 308,8 млрд рублей по МСФО, показав рентабельность капитала на уровне 17,2% и досрочно выполнив цель по прибыли свыше 300 млрд рублей.

ВТБ в ноябре продал 17,3% акций "Магнита", которые банк приобрел в 2018 году у Сергея Галицкого. "Чистый эффект от продажи "Магнита" - 26,8 млрд рублей. По сути, значимая часть ноябрьской прибыли сформирована в виде результатов этой сделки", - пояснил топ-менеджер.

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"Что произошло с несвязанной с "Магнитом" прибылью в ноябре? Ноябрь остро негативен с точки зрения обесценения финансового рынка, и мы приняли значимые двузначные в миллиардах рублей переоценочные и денежные расходы в виде обесценения рынка акций и облигаций. И на ноябрь как раз приходились основные действия по переходу ЦБ к повышению ключевой ставки, это тоже влияло на рынок ОФЗ, на рынок облигаций. Это, по сути, основная причина, "съевшая" обычно наблюдаемую прибыль", - указал Пьянов.

Он также подтвердил, что менеджмент ВТБ по итогам 2021 года рассматривает выплату дивидендов с разной дивидендной доходностью по обыкновенным и привилегированным акциям. "По обыкновенным акциям - исходя из принципа 50% от чистой прибыли и пересчитанной из этой величины дивидендной доходности и меньшей дивидендной доходности по "префам". Насколько меньше - это как раз предмет ведущихся дискуссий", - сказал Пьянов, напомнив, что окончательное решение остается за акционерами.

По его словам, дивиденды планируется выплатить равными траншами в третьем и четвертом квартале 2022 года.

Чистые процентные доходы ВТБ в январе-ноябре 2021 года составили 590 млрд рублей, показав прирост на 22,3%. Чистая процентная маржа осталась на уровне 3,8% годовых.

Чистые комиссионные доходы за 11 месяцев увеличились на 20,1%, до 147 млрд рублей.

Расходы ВТБ на резервы в ноябре составили 7,1 млрд рублей против 29,5 млрд рублей за тот же месяц прошлого года и 5,5 млрд рублей в октябре 2021 года. Стоимость риска по итогам ноября составила 0,7%. Пьянов сообщил, что банк в ноябре продолжил распускать макропоправку, созданную в 2020 году в связи с ухудшением ситуации в экономике.

Расходы на персонал и административные расходы составили 261,6 млрд рублей по итогам 11 месяцев и 27,9 млрд рублей в ноябре, увеличившись на 11,5% и на 31% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на фоне планового роста расходов на цифровую трансформацию.

По состоянию на конец ноября объем кредитного портфеля до вычета резервов составил 14,7 трлн рублей, увеличившись с начала года на 11,4%. Совокупные средства клиентов увеличились на 18,4% и составили 15,2 трлн рублей.

ВТБ Магнит Дмитрий Пьянов

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