Путин пообещал нефтяникам и металлургам стабильную налоговую нагрузку

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Правительство понимает необходимость максимальной стабильности фискальных условий для "нефтянки" и будет из этого исходить, на съезде РСПП президент Владимир Путин.

"Правительство РФ должно было предпринять необходимые шаги и увеличить нагрузку на "нефтянку", на металлургию. Это связано с текущей конъюнктурой, - сказал он. - Коллеги из правительства понимают, что они должны по максимуму соблюдать стабильность условий фискальной нагрузки, будут из этого исходить, будут стремиться к тому, чтобы полностью исполнять взятые на себя обязательства".

Президент пообещал, что будет "следить за тем, чтобы по максимуму не менялись эти условия".

Летом 2021 года правительство запустило механизм изъятия части прибыли металлургов от благоприятной конъюнктуры, избрав для него формат временных экспортных пошлины, которые действуют с 1 августа до конца года. После, с января 2022 года, на смену экспортным пошлинам придут повышенный НДПИ и акциз на сталь.