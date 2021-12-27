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Мордашов заявил, что рост выпуска стали в мире окажет давление на цены

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - "Северсталь" прогнозирует продолжение снижения мировых цен на сталь, однако падение не будет резким, заявил бенефициар компании Алексей Мордашов в интервью "России 24".

"Мы ожидаем, что цены несколько снизятся дальше. Наверное, весной, с оживлением спроса на строительство, мы ждем рост цен на нашу продукцию. Но мы считаем, что он не будет большим, и в целом мы ожидаем падения цен", - сказал он.

Мордашов напомнил, что стремительный рост цен на сталь, который наблюдался в этом году, - глобальное явление.

"Это произошло везде. И они росли в России, потому что Россия является частью мирового рынка. То есть весь этот всплеск произошел из-за ребалансировки рынка, из-за того, что начал восстанавливаться спрос после падения в начале пандемии - и производители просто не успели за этим", - отметил он.

На данный момент загрузка металлургических мощностей в мире продолжает оставаться достаточно низкой - порядка 80%.

"Можно уверенно говорить о том, что сейчас производители будут наращивать объемы производства, и это окажет давление на цены. Они начнут стратегически падать, - сказал Мордашов. - Мы не ждем, что цены существенно упадут до уровней минимальных значений. Тем не менее, мы думаем, что они будут несколько снижаться с сохранением сезонных колебаний, которые всегда были цикличны для нашего рынка".

Северсталь Алексей Мордашов

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