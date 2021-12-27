Набсовет ВТБ назначил нового члена правления

Юрий Андресов будет отвечать за развитие офлайн-каналов розничного бизнеса

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ включил Юрия Андресова в правление банка, говорится в материалах ВТБ.

Решение вступит в силу после одобрения его кандидатуры со стороны ЦБ РФ.

В новой должности Андресов будет отвечать за развитие и повышение эффективности офлайн-каналов розничного бизнеса ВТБ под руководством зампреда правления Анатолия Печатникова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

В статусе члена правления он будет курировать региональную сеть, продажи потребительских кредитов, ипотеки и автокредитов, зарплатных проектов, кредитных и дебетовых карт, а также инвестиционных продуктов как в отделениях, так и через курьерскую службу. В периметр его задач будут входить диверсификация и рост объемов розничного бизнеса банка, а также увеличение активной клиентской базы. На горизонте 2022 года показатели эффективности продаж розницы ВТБ должны прирасти более чем на 20%.

"ВТБ реализует масштабную трансформацию всех сфер бизнеса, чтобы оперативно и качественно решать вопросы клиентов как в цифровых каналах, так и в рамках классической сети. Наша стратегическая задача - модернизация отделений, формирование высокотехнологичных офисов, в которых можно решить любые финансовые вопросы, а также воспользоваться преимуществами экосистемы ВТБ. В том числе это касается видеобанкинга, который мы полномасштабно запустили первыми в России. Юрий Андресов обладает более чем тридцатилетним опытом работы в российском и международном банковском секторе, поэтому его профессиональные компетенции помогут нам успешно справиться с этими задачами, внедрить новые форматы и принципы обслуживания клиентов и значительно повысить эффективность работы ВТБ", - прокомментировал назначение Печатников.

Андресов работает банковском секторе более 30 лет. С 2003 по 2020 годы работал в ХКФ банке, с 2015 по 2020 годы занимал должность его председателя правления, отвечал за трансформацию и развитие группы компаний Home Credit в России и Казахстане, реализацию стратегии банка, укрепление позиций на розничном рынке, развитие отношений с ритейл-сообществом России и реализацию стратегии BAAS. С октября 2021 года начал работу в ВТБ в качестве советника заместителя президента-председателя правления.