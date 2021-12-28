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Apple закрыла 11 магазинов в Нью-Йорке из-за вспышки COVID-19

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Корпорация Apple Inc. объявила, что на неопределенный период закроет 11 магазинов в Нью-Йорке из-за вспышки заболеваемости коронавируной инфекции в городе. В компании заверили, что следят за ситуацией и принимают меры по защите здоровья своих сотрудников и клиентов.

Закроются магазины Apple на Манхэттене, в Бруклине, Бронксе и на Стейтен-Айленде. Покупатели смогут забрать свои онлайн-заказы из этих магазинов на улице.

В начале декабря компания объявила также о временном закрытии магазинов в Аннаполисе, Майами, Онтарио и Оттаве.

Одновременно Apple ужесточила правила посещения торговых точек: клиенты должны быть в масках. Ранее компания требовала этого только в тех регионах, в которых власти приняли соответствующее постановление.

В начале 2020 года в первую волну пандемии COVID-19 в США Apple была вынуждена закрыть все свои магазины.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 28 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Apple США Нью-Йорк коронавирус

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