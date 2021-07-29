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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:44Заразились
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Apple потребует ношения масок в большинстве своих магазинов в США

Apple потребует

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Apple Inc сделает обязательным ношение масок для сотрудников и посетителей более половины своих магазинов в США вне зависимости от наличия у них прививки от коронавируса, сообщает MarketWatch со ссылкой на внутренний документ компании.

Аналогичное правило будет действовать и для работников корпоративных офисов Apple.

Ранее компания отложила на месяц план возвращения сотрудников в офис хотя бы на три дня в неделю. Такое решение было принято на фоне распространяющегося в США нового опасного штамма COVID-19 "дельта".

В миреВ США предположили, что данные о случаях COVID-19 в стране ниже реальныхЧитать подробнее

"Как показали последние полтора года, достигнутый прогресс не является гарантией стабильности. Неравномерное восстановление после пандемии COVID-19 и распространение нового штамма "дельта" свидетельствуют о том, что путь к восстановлению будет извилистым", - заявил исполнительный директор компании Тим Кук.

Распространение штамма "дельта" вынуждает американские компании ужесточать карантинные меры для борьбы с коронавирусом. Facebook и Google заявили, что они потребуют от своих сотрудников вакцинироваться. При этом Google отложил выход сотрудников в офис до октября.

Ранее центры США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) рекомендовали как привитым, так и не привитым от COVID-19 жителям носить маски в помещениях, особенно в опасных с точки зрения эпидемиологии районах страны. Американские СМИ отмечают, что сейчас заражения штаммом "дельта" составляют 83% всех случаев COVID-19 в США.

Всего в США с начала пандемии коронавируса выявили более 35 млн заражений коронавирусом, более 627 тыс. инфицированных скончались.

Apple

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