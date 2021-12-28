Мурманская область выкупила крупный молокозавод, который собирался закрыться

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Мурманская область приобрела контрольный пакет акций АО "Североморский молочный завод" (СМЗ, ЗАТО Североморск, один из крупнейших молочных заводов в регионе), который должен был закрыться с 1 января 2022 года. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис на итоговой пресс-конференции во вторник.

"Сделка по приобретению Мурманской областью завершена. Вчера все регистрационные действия произошли", - сказал Чибис, подтвердив, что СМЗ вошел в состав государственного областного унитарного сельскохозяйственного предприятия "Тулома".

О планах выкупить СМЗ "Интерфаксу" сообщили 21 декабря в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона, отметив, что пакет акций будет передан в оперативное управление "Туломе".

"В рамках договоренностей, достигнутых с текущими собственниками АО "СЗМ", были отменены мероприятия по консервации завода, а также отозваны уведомления о сокращении сотрудников", - сообщили в министерстве.

Крупнейший производитель цельномолочной продукции в Мурманской области СМЗ планировал прекратить деятельность с 1 января 2022 года. Интернет-магазин СМЗ закрылся 1 декабря.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил принять меры для недопущения закрытия СМЗ.

Министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона Сергей Абаринов пояснял, что "предприятие не может сейчас закупать из других регионов молоко в том объеме, который необходим, чтобы производить конечную продукцию" из-за удорожания молока, а производимое в Мурманской области молоко распределяется между тремя предприятиями: СМЗ, ООО "Апатитский молочный комбинат" и ГОУСП "Тулома".

По словам Абаринова, в январе СМЗ должен получить федеральную субсидию на сумму порядка 5 млн рублей для компенсации расходов на обязательную маркировку молочной продукции.

В свою очередь, губернатор предложил изучить возможность выплаты субсидии досрочно – в декабре.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", по итогам 2018 года завод получил чистую прибыль в размере 15 млн 302 тыс. рублей, но в 2019 и 2020 годах получил убыток – 9 млн 641 тыс. рублей и 8 млн 267 тыс. рублей соответственно.

Из данных "СПАРК-Интерфакс" следует, что 63,5% акций СМЗ принадлежало заместителю гендиректора СМЗ по развитию, бывшему гендиректору СМЗ Игорю Трубину. Доля в 27,3% принадлежала ООО "Молочный двор" (Мурманск), которым в свою очередь в равных долях владеют Трубин и главный бухгалтер СМЗ Светлана Хазова. Трубин и Хазова входят в состав совета директоров СМЗ.

По данным на сайте СМЗ, завод начал работать в 1973 году и занимался выпуском молока и кефира. В настоящее время завод выпускает более 50 наименований молочной продукции.

СМЗ – крупнейший производитель цельномолочной продукции в Мурманской области, на завод приходится более 50% от производства в регионе и 34% закупок молока-сырья, производимого в области. По итогам 2020 года СМЗ произвел 10 тыс. 793 тонны продукции, что на 82,9% больше, чем в 2019 году.