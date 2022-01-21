ЕК инициирует спор в ВТО из-за ограничений экспорта российского леса

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила, что 21 января инициирует в ВТО спор с Россией по поводу введения ограничений на экспорт необработанной и грубо обработанной древесины.

"Российские ограничения наносят большой ущерб деревообрабатывающей промышленности ЕС, которая зависит от экспорта из России, и создают значительную неопределенность на мировом рынке древесины", - объяснили в ЕК.

В ЕС считают, что Россия нарушила принципы ВТО, ограничив с 2022 года пункты пропуска на экспорт необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород. На границе число пунктов, через которые можно было вывозить этот товар, было сокращено до двух (Люття на границе с Финляндией и Хасан, граница с КНДР), при этом тариф для железнодорожных перевозок в этих направлениях был увеличен в 70 раз, что фактически является запретительной мерой.

"Россия сократила количество пунктов пересечения границы, через которые осуществляется экспорт древесины в ЕС, с более чем 30 до одного (Луття, Финляндия). Запрещая использование существующих пунктов пересечения границы, технически способных обрабатывать такой экспорт, Россия нарушает принцип ВТО, запрещающий такие ограничения", - полагают в ЕК.

"ЕС неоднократно безуспешно взаимодействовал с Россией с тех пор, как Москва объявила об этих мерах в октябре 2020 года. Они вступили в силу в январе 2022 года", - напомнили в Еврокомиссии. Если европейским чиновникам не удастся договориться в ходе консультаций, ЕК может запросить создание третейской группы, предупредили в комиссии.

ЕК также высказывает претензии к решению России с 2022 года повысить до заградительного уровень экспортных пошлин на так называемые "товары прикрытия", под видом которых недобросовестные экспортеры могли вывозить необработанную древесину.

Ставки были повышены со 2 января на грубо обработанную древесину с влажностью более 22% и толщиной и шириной более 10 см (для хвойных пород древесины экспортные пошлины установлены в размере 200 евро за 1 куб. м, для ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) - от 250 до 370 евро за 1 куб. м).

ЕК напоминает, что Россия в рамках ВТО обязалась применять экспортные пошлины по ставкам не более 13% или 15% для определенных объемов экспорта. "Отменив эти тарифные квоты, Россия теперь применяет экспортные пошлины по гораздо более высокой ставке 80% и, таким образом, не соблюдает свои обязательства по законодательству ВТО", - считают в комиссии.