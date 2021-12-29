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АФК "Система" продала Bonum 8,7% акций Segezha за $150 млн

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" закрыло сделку по продаже части доли в Segezha Group инвестиционной компании Bonum Capital Алиева, продав за $150 млн 8,7% акций лесопромышленного холдинга.

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"По итогам закрытия сделки доля корпорации в уставном капитале Segezha Group составила 62,2%", - говорится в пресс-релизе АФК.

О планах "Системы" продать компании Bonum миноритарный пакет в Segezha на $150 млн было объявлено в октябре - одновременно со сделкой Segezha по приобретению у Bonum 100% доли в уставном капитале ООО "Интер Форест Рус". Тогда сообщалось, что точный размер пакета, отчуждаемого в адрес Bonum, будет определен на дату закрытия сделки.

Исходя из объявленного в среду объема проданного пакета, в рамках сделки цена одной акции Segezha составила чуть больше $0,1 или около 8 рублей.

О завершении покупки "Интер Фореста" Segezha объявила на прошлой неделе. Общая сумма сделки составила $515 млн.

В холдинг "Интер Форест Рус" входят иркутские АО "ЛДК Игирма" и ООО "Транс-сибирская лесная компания", красноярское ООО "Приангарский ЛПК", а также более 20 компаний в сегментах владения лесным фондом, логистики и операционной деятельности. Компания владеет 10,9 млн куб. м лесосеки в Иркутской области и Красноярском крае.

Сообщалось, что в результате сделки лесная аренда Segezha составит 16 млн га, а расчетная лесосека практически удвоится - до 23,6 млн куб. м. Мощности группы по производству пиломатериалов увеличатся почти вдвое - до 3 млн 221 тыс. куб. м, по выпуску пеллет - в 1,8 раза, до 380 тыс. тонн. Одновременно примерно на 20% расширятся мощности компании по производству фанеры - на 35-40 тыс. куб. м, до 232 тыс. куб. м.

АФК "Система" Segezha Group

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