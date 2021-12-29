Евтушенков-младший стал старшим управляющим партнером АФК "Система"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - АФК "Система" внесла изменения в структуру корпоративного управления, одно из них - сын владельца холдинга Владимира Евтушенкова Феликс вновь получил топ-менеджерский функционал.

Феликс Евтушенков, входящий в совет директоров "Системы", стал одним из двух старших управляющих партнеров корпорации, следует из обновленной информации о составе правления на сайте АФК.

До сих пор в правление "Системы" входило 16 человек - президент корпорации Владимир Чирахов, девять управляющих партнеров и шесть руководителей функциональных департаментов.

"Состав правления АФК "Система" сокращен до 8 человек и теперь включает президента АФК "Система", двух старших управляющих партнеров и руководителей функциональных подразделений. Остальные управляющие партнеры продолжат управлять своими инвестиционными портфелями и будут иметь статус приглашенных членов правления", - пояснил "Интерфаксу" официальный представитель АФК Сергей Копытов.

Вторым старшим управляющим партнером стал Али Узденов, ранее занимавший пост управляющего партнера. В настоящее время Узденов входит в советы директоров таких активов из портфеля АФК, как лесопромышленная Segezha Group и агрохолдинг "Степь", а также курирует рыбный бизнес АФК.

В 2011-2018 гг. Феликс Евтушенков занимал пост первого вице-президента АФК. Помимо статуса члена совета директоров и старшего управляющего партнера АФК он является председателем совета директоров ПАО "МТС" и председателем попечительского совета благотворительного фонда "Система".

Обновленный состав правления также включает вице-президентов по стратегии и развитию Артема Засурского, по финансам Владимира Травкова, по корпоративному управлению и правовым вопросам Сергея Шишкина, по информационным технологиям Игоря Козлова, по управлению персоналом Светлану Матвееву.

Ранее в правление входили управляющие партнеры Сергей Егоров, Алексей Катков, Андрей Колокольников, Вадим Кулубеков, Леонид Моносов, Олег Мубаракшин, Леонид Петухов и Тагир Ситдеков, а также вице-президент по безопасности Игорь Алешин.

До этого структура корпоративного управления в "Системе" была обновлена в 2018 году - тогда была введена партнерская модель, появились должности управляющих партнеров. Статус управляющего партнера предполагал, что они обязаны соинвестировать во все приобретаемые активы (которые они будут курировать) и привлекать внешний капитал - то есть разделять ответственность, доход и риски вместе с главным акционером.

Основным бенефициаром АФК "Система" является Владимир Евтушенков с долей 59,2%. В портфель активов корпорации входят МТС, маркетплейс Ozon, девелопер "Эталон", сеть клиник "Медси", фармхолдинг "Биннофарм Групп", БЭСК и др.