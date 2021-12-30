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В России насчитали более 1,4 млн предприятий малого бизнеса и 2,3 млн ИП

Такие цифры обнародовал Росстат по итогам 2020 года

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Росстат представил первые оперативные итоги экономической переписи малого бизнеса, которая прошла в апреле 2021 года.

Всего в экономической переписи малого бизнеса приняли участие 2 млн 741 тыс. индивидуальных предпринимателей и 1 млн 985 тыс. микро- и малых предприятий. Через портал Госуслуги заполненную отчетность сдали 10% участников переписи.

"В ходе переписи Росстат получил информацию о количестве фактически действующих предприятий и индивидуальных предпринимателей, их выручке (доходе от предпринимательской деятельности), а также о численности работников (включая партнеров и членов семьи, помогающих в хозяйственной деятельности) и ряде других ключевых показателей деятельности малого бизнеса", - отмечают в ведомстве.

Росстат сообщил, что по итогам переписи малого бизнеса в 2020 году вели экономическую деятельность 1 млн 411,7 тыс. малых и микропредприятий. В них работали 10 млн 309,3 тыс. человек, выручка составила 48 трлн 948,4 млрд руб., а инвестиции - 1 трлн 898,5 млрд руб.

Число индивидуальных предпринимателей, осуществлявших деятельность в 2020 году, по итогам переписи составило 2 млн 303,1 тыс. человек. У них работало в качестве наемных сотрудников, партнеров и членов семьи, помогающих вести хозяйственную деятельность, 5 млн 371,1 тыс. чел. (цифра включает и самих индивидуальных предпринимателей), выручка за 2020 год составила 20 трлн 234,9 млрд руб.

Полные результаты переписи малого бизнеса Росстат опубликует в июне 2022 года.

Росстат

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