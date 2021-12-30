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"Газпром" в 2022 году направит на ремонты рекордные 109 млрд рублей

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В 2022 году "Газпром" многократно увеличивит расходы на ремонт газотранспортной системы на фоне, с одной стороны, роста доходов, а с другой - увеличения нагрузки на ГТС.

Компания запланировала на 2022 год в своей инвестиционной программе расходы на ремонт ГТС (статья "реконструируемые (модернизируемые) объекты") в размере 109,128 млрд рублей после 24,598 млрд рублей в бюджете 2021 года (после пересмотра) и 12,399 млрд рублей в 2020 году (по факту исполнения программы).

Это максимальный показатель расходов на ремонты с 2011 года - тогда "Газпром" начал по требованию антимонопольного органа публиковать состав инвестпрограммы. Расходы на ремонты в 2011 году были также до последнего времени максимальными - 84,272 млрд рублей.

В 2020 году на объектах магистрального транспорта газа было семь аварий. В 2021 году на фоне роста потребления и нагрузки на ГТС - уже 11 крупных инцидентов на объектах "большого" "Газпрома".

Также было два эпизода при ремонтных работах, один случай природного пожара в непосредственной близости от опасной производственной инфраструктуры.

Газпром

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