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Некоторые водители Tesla не смогли разблокировать электрокар из-за серверного сбоя

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Некоторые водители Tesla пожаловались в соцсетях на то, что не могли разблокировать и завести электромобиль из-за сбоя на сервере корпорации. Об этом пишет NBC News.

Глава Tesla Илон Маск лично ответил на сообщение одного из автовладельцев в твиттере, указав, что информация о неполадках проверяется.

В NBC News указали, что выявили несколько десятков жалоб от водителей, уточнив, что не могут утверждать об их подлинности.

В начале ноября Tesla Inc сообщила, что отзовет около 11,7 тысяч электромобилей Model S, Model 3 и Model X выпуска 2017-2021 года, а также Model Y 2020-2021 выпуска года в связи с ошибкой в работе программного обеспечения.

Проблема касается текущей версии ПО 36.5.2 2021 года, при этом она увеличивает риск аварии электромобилей. Tesla выпустила бесплатное обновление ПО.

Tesla Илон Маск

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