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Tesla отзывает сотни тысяч электрокаров из-за проблем с багажником и капотом

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Американская Tesla Inc. отзывает сотни тысяч электрокаров Model 3 и Model S из-за проблем с багажником, сообщает Barron's со ссылкой на письмо Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) США.

Компания 21 декабря уведомила NHTSA о проблемах при открытии и закрытии багажника и капота в Model 3 2017-2020 годов производства и Model S 2014-2021 годов.

Tesla уточнила, что более чем в 355 тыс. электромобилях Model 3 могут быть повреждены провода камеры заднего вида при открытии и закрытии багажника. В еще почти 120 тыс. электрокарах Model S может оказаться смещенной защелка, закрывающая капот, что потенциально может привести к неожиданному открытию капота и мешать обзору водителя.

Оба дефекта увеличивают риски попадания в аварию, отмечается в письме. Tesla сообщила, что проверит автомобили отзываемой партии и исправит обнаруженные дефекты.

Котировки акций Tesla падают почти на 2% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в четверг.

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