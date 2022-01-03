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Инфляция в Турции в декабре ускорилась до максимума за 19 лет

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Турции в декабре 2021 года выросли на 36,08% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, максимальными темпами с сентября 2002 года, на фоне обвала курса лиры, свидетельствуют данные статистического института страны (Turkstat).

Инфляция ускорилась по сравнению с 21,31% в ноябре и превысила консенсус-прогноз экспертов на уровне 30,6%.

Продукты питания и безалкогольные напитки в декабре подорожали на 43,8% в годовом выражении, коммунальные услуги – на 28,5%, одежда и обувь – на 20,1%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в Турции выросли в декабре на 13,58%. В ноябре повышение составило 3,51%.

Турецкий Центробанк понизил базовую процентную ставку в декабре в четвертый раз за последние четыре месяца под давлением президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, несмотря на существенное усиление инфляции в стране. Вслед за этим рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch изменили прогноз рейтингов Турции на "негативный", отметив ослабление лиры и усиление инфляции.

Пара доллар/лира в понедельник торгуется на уровне 13,3892 лиры/$1 против 13,3211 лиры/$1 по итогам предыдущей сессии. За последние три месяца турецкая нацвалюта подешевела на 51%.

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