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Фондовые индексы Европы выросли, французский индикатор завершил торги на рекордном уровне

Москва. 4 января. INTERFAX.RU -

Европейские фондовые индексы выросли по итогам первых торгов 2022 года, французский индекс CAC 40 завершил торги на рекордном уровне, германский DAX - на максимуме за 6 недель.

Акции остаются привлекательным инструментом для инвесторов, поскольку процентные ставки мировых ЦБ и доходности облигаций по-прежнему находятся на очень низких уровнях, отмечают эксперты.

Тем временем, опасения, связанные с тем, что распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" приведет к существенному ограничению экономической активности, сходят на нет.

На этом фоне подорожали акции компаний, связанных с туристическим сектором, а также автопроизводителей.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 0,45% и составил 489,99 пункта. В ходе сессии значение индикатора поднималось до рекордных 491,43 пункта.

Французский индекс CAC 40 прибавил 0,9%, германский DAX - 0,86%, испанский IBEX 35 - 0,54%, итальянский FTSE MIB - 1,4%. Рынки Великобритании были закрыты в понедельник.

Бумаги Deutsche Lufthansa подорожали по итогам торгов на 8,9%, Air France-KLM - на 4,9%, Aeroports de Paris - на 4%.

Стоимость акций Volvo Car подскочила на 7,8%, Porsche Automobil - на 4,3%.

Бумаги швейцарской страховой компании Zurich Insurance Group AG подорожали на 1,6%. Страховщик сообщил, что его подразделение - Zurich Investments Life SpA - продаст итальянские активы в сфере страхования жизни и пенсионного страхования компании GamaLife, что позволит Zurich Investments высвободить капитал в размере $1,2 млрд.

Бумаги германского оператора доставки еды Delivery Hero SE подорожали на 0,9% на новости о том, что компания купит 39,4% акций в испанском конкуренте Glovo, увеличив, таким образом, свою долю в компании до 83,4%.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали замедление темпов роста активности в производственном секторе еврозоны.

Промышленный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в декабре упал до минимума с февраля - 58 пунктов с 58,4 пункта в ноябре, свидетельствуют окончательные данные рассчитывающей его компании IHS Markit. Окончательное значение совпало с предварительным показателем, и аналитики не ожидали его пересмотра, согласно Trading Economics. Значение PMI ниже 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе.

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