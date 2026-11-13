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Минэкономразвития отметило, что рост ВВП РФ за январь-сентябрь составил 0,8%

Минэкономразвития отметило, что рост ВВП РФ за январь-сентябрь составил 0,8%
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ за январь-сентябрь 2026 года оценивается на уровне 0,8%, говорится в комментарии Минэкономразвития к опубликованной в пятницу предварительной оценке Росстата по динамике ВВП в III квартале.

В министерстве отметили, что рост экономики в III квартале оказался выше оперативных расчетов Минэкономразвития, поэтому по итогам 2026 года темпы роста ВВП могут несколько превысить текущий официальный прогноз в 0,6%.

"По предварительной оценке Росстата, рост ВВП в III квартале 2026 года составил 1,0% г/г (что несколько выше оценки Минэкономразвития России, основанной на оперативных данных) после роста на 1,3% г/г во II квартале. По итогам 9 месяцев 2026 года экономика выросла на 0,8% г/г", - говорится в сообщении Минэкономразвития, которое ранее оценивало рост ВВП в III квартале на 0,6%, а за январь-сентябрь – также на 0,6%.

"Российская экономика продолжает развиваться, несмотря на внешние вызовы и ограничения. По оперативным данным, рост ВВП в третьем квартале обеспечили внутренний спрос и отдельные отрасли реального сектора. В плюсе были обрабатывающие производства, основной вклад внесли машиностроительный и металлургический комплексы. Вернулось к росту строительство, продолжил расти грузооборот транспорта", - отметили в Минэкономразвития.

"Предварительная оценка Росстата дает основания полагать, что темпы роста ВВП по итогам 2026 года могут оказаться несколько выше текущего прогноза. Дальнейшая динамика будет зависеть от скорости структурных изменений в экономике и эффективной реализации национальных проектов", - заявили в министерстве.

Как сообщалось, в октябре Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП РФ в 2026 году до 0,6% с 0,4% в майской версии прогноза.

ЦБ в октябре сузил свой интегральный прогноз роста российской экономики в 2026 году до 0,5-1,0% с 0,0-1,0% в предыдущей, июльской, версии, что по сути означает, что с наибольшей вероятностью ждет роста на 0,7-0,8% в 2026 году.

Аналитики, опрошенные в начале ноября "Интерфаксом", прогнозировали увеличение ВВП в 2026 году на 0,6% (оценка выросла с 0,5% по опросу месяц назад).

В 2027 году аналитики ожидают подъема российской экономики на 1,2%, что несколько ниже расчетов Минэкономразвития (1,4%) и ближе к нижней границе прогноза ЦБ (1,0-2,0%).

Росстат Минэкономразвития
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