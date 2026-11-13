Рубль в пятницу укрепился в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торговой сессии в пятницу, рубль вырос перед выходными днями. Поддержку рублю продолжали оказывать высокие цены на нефть, кроме того, участники рынка анализировали новостной поток относительно урегулирования конфликта вокруг Украины. Курс китайской валюты в 19:00 составил 12,3005 руб., что на 11,6 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер по итогам трех дней обсуждений украинского урегулирования заявил, что между Москвой и Киевом сохраняются серьезные разногласия, однако есть и прогресс. Он также сообщил, что президент США Дональд Трамп "полон решимости" положить конец украинскому конфликту.

Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в четверг встречались с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Позже в Ирландии они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Днем ранее в Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры по Украине.

По словам Кушнера, детали по новому раунду переговоров по урегулированию украинского конфликта могут стать известны в ближайшее время. "Мы ожидаем, что в ближайшее время мы объявим о ходе переговоров, расписании и дополнительных деталях", - написал он в соцсети X.

Кушнер подчеркнул, что была проделана огромная работа по возобновлению прямых переговоров по Украине. "Мы добились значительного прогресса в понимании озабоченностей обеих сторон, определении возможных решений и определении пути продвижения вперед", - добавил он.

Вероятны попытки рубля продолжить укрепление на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков ПСБ.

После снижения в начале недели рубль перешел к росту, а основные мировые валюты вернулись к уровням закрытия предыдущей пятницы, отмечают эксперты. Поддержку рублю оказали улучшение геополитических ожиданий, восстановление цен на нефть и предложения валюты со стороны экспортеров. Юань сохранил позиции в диапазоне 12-12,5 руб./юань.

По мнению аналитиков банка, на предстоящей неделе ожидаются попытки рубля продолжить укрепление. Этому могут способствовать дальнейший рост продаж валюты экспортерами и благоприятный внешний фон.

Пара юань/рубль может отступить к нижней границе диапазона 12-12,5 рубля, а доллар - в район 80 рублей, прогнозируют в банке.

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются вечером в пятницу, но завершают неделю в минусе.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск дорожают на 0,52%, до $96,3 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,26%, до $88,96 за баррель.

С начала недели обе марки подешевели примерно на 3%. За предыдущую неделю североморская марка рухнула на 16%, североамериканская - на 13%.

В четверг Brent подорожала на 3,3%, WTI - на 2,6%. Поддержку нефтяным котировкам оказало заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон больше не видит необходимости в заключении соглашения с Ираном.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз сокращения спроса на нефть в мире в 2026 году на 67 тыс. баррелей в сутки, до 2,684 млн б/с. Агентство оценивает мировой спрос на нефть в 2026 году в 102,29 млн б/с.

В то же время МЭА повысило прогноз глобальных поставок нефти в текущем году на 920 тыс. б/с, до 101,6 млн б/с.

Ставки межбанковского кредитного рынка не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 13 ноября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг осталась на прежнем уровне - 13,92% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в пятницу также не изменились относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметках 14,04%, 14,19% и 14,54% годовых соответственно.