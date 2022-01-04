Dow Jones и S&P 500 завершили первую сессию 2022 года на рекордных максимумах

Москва. 4 января. INTERFAX.RU -

Американские фондовые индексы уверенно выросли в понедельник, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили первую сессию 2022 года на рекордных максимумах.

По итогам 2021 года S&P 500 прибавил 26,9%, Nasdaq Composite - 21,4%, Dow Jones Industrial Average - 18,7%.

Начавшийся год может оказаться менее успешным для американского фондового рынка, отмечают эксперты. Появление вакцин от COVID-19, снятие карантинных ограничений, а также мягкая политика Федеральной резервной системы (ФРС) и других мировых ЦБ, поддерживали финансовые рынки в прошлом году. В текущем году, однако, ФРС планирует ужесточать денежно-кредитную политику, и это будет оказывать давление на рынки, предупреждают экономисты.

"Этот год, вероятно, будет чуть более турбулентным, - отмечает главный инвестиционный директор FlowBank Эсти Двек. - Ключевые факторы, с которыми мы завершили прошлый год, остаются. Это "омикрон", высокая инфляция и проблемы в цепочках поставок, а также политика ФРС".

"Я не думаю, что подъем фондовых индексов в этом году составит 20% и более, но мы вполне можем увидеть двузначные темпы роста", - говорит Двек.

Стоимость акций Apple Inc. (SPB: AAPL) выросла на 2,5% по итогам торгов в понедельник, до $182,01. В ходе сессии цена бумаг поднималась до отметки $182,88, что давало компании капитализацию выше $3 трлн, однако не смогла удержаться на этом уровне, опустившись к закрытию рынка.

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) Inc. подорожали на 13,5% - до $1199,78. Аналитики Deutsche Bank повысили прогнозную цену акций компании до $1200 с $1000. В минувшем году Tesla увеличила поставки электромобилей на 87%, до 936 тыс. единиц. Результат превзошел как консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне 897 тыс., так и собственные ожидания Tesla, планировавшей увеличить поставки на 50%.

Китайские производители электромобилей, акции которых торгуются в Нью-Йорке, - NIO (SPB: NIO) Inc., XPeng (SPB: XPEV) Inc. и Li Auto, показали сильные результаты в декабре, а также по итогам всего 2021 года. Так, XPeng и Li Auto увеличили поставки электромобилей в прошлом месяце до рекордных значений - 16 тыс. и 14,087 тыс. соответственно. По итогам всего 2021 года поставки XPeng взлетели на 263% по сравнению с 2020 годом, Li - на 177%.

NIO увеличил поставки электромобилей в декабре на 49,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 10,489 тыс. единиц. По итогам четвертого квартала поставки выросли на 44,3% - до 25,034 тыс. автомобилей, что является квартальным рекордом. В 2021 году Nio поставила 91,429 тыс. электромобилей - на 109% больше, чем годом ранее.

ADR NIO Inc. выросли в цене на 5,7% по итогам торгов в понедельник, ADR Li Auto - на 0,8%, XPeng - подешевели на 0,1%.

Котировки акций Ford Motor (SPB: F) Co. и General Motors (SPB: GM) Co. выросли соответственно на 4,8% и 4,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник поднялся на 246,76 пункта (0,68%) и составил 36585,06 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 30,38 пункта (0,64%) - до 4796,56 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 187,83 пункта (1,2%) и составил 15832,8 пункта.