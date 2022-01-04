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Цены на нефть поднимаются перед заседанием ОПЕК+

Brent подорожала до $79,42 за баррель

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут во вторник перед очередным заседанием ОПЕК+.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени во вторник составляет $79,42 за баррель, что на $0,44 (0,56%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,2 (1,5%) - до $78,98 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,42 за баррель, что на $0,34 (0,45%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в понедельник стоимость этих контрактов выросла на $0,87 (1,2%) и составила $76,08 за баррель.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а затем и министры всех стран ОПЕК+ встретятся во вторник, чтобы обсудить ситуацию на нефтяном рынке и принять решение - менять ли план по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. б/с в феврале, принятый в июле 2021 года.

Источники агентства Bloomberg в ОПЕК+ сообщают, что организация намерена в очередной раз сохранить принятый ранее план.

В понедельник ОПЕК пересмотрела прогноз для нефтяного рынка на первый квартал 2022 года. Согласно новому прогнозу, предложение нефти на мировом рынке в январе-марте превысит спрос на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с). Предыдущий прогноз предполагал, что превышение предложения над спросом будет на 25% больше.

Изменение прогноза обусловлено, главным образом, ожиданиями более слабых, чем предполагалось ранее, поставок нефти на рынок странами не-ОПЕК.

Накануне министры ОПЕК на внеочередном заседании выбрали нового генерального секретаря организации - с 1 августа 2022 года сроком на три года избран Хайтам Аль-Гайс (Haitham Al-Qais) из Кувейта, сообщила организация.

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